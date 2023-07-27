Алексей Сорокин: «Надеемся, что Игры дружбы в перспективе охватят еще и зимние виды спорта»

Алексей Сорокин рассчитывает, что Всемирные игры дружбы охватят зимние виды спорта.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года соревнования примут Москва и Екатеринбург.

«У нас накоплен колоссальный опыт проведения спортивных соревнований, что дает нам право надеяться на безупречную организацию. Как вы знаете, ни одного инцидента, связанного с обеспечением безопасности, это мы делаем хорошо.

Кроме того, спортивной программой дело не ограничится, откроют свои двери музеи, театры, концертные залы. Другие участники, уверен, поделятся и своей культурой во время соревнований.

Мы считаем, что спорт в последнее время начал отходить от фундаментального принципа «спорт вне политики». Игры дружбы могут стать воплощением этого принципа. Надеемся, что это будет регулярное соревнование, которое в перспективе охватит еще и зимние виды спорта», – рассказал Сорокин, возглавляющий оргкомитет Всемирных игр дружбы.

Также он назвал критерий для допуска спортсменов к соревнованиям.

«Ожидаем, что единственным критерием для участия в Играх дружбы будут спортивные достижения. Ожидаем именитых спортсменов», – цитирует Сорокина ТАСС.