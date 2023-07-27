Сорокин об Играх дружбы: «Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом»

Теги Алексей Сорокин дискриминация Игры дружбы Легкая атлетика

Алексей Сорокин заявил, что Игры дружбы не станут альтернативной международным турнирам.

«Мировой спорт живет в новых реалиях, международные соревнования обременены ограничениями и критериями допуска, в таких условиях спорт не может развиваться. Мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам.

Возникла ассоциация дружбы и Игр дружбы. Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на прекрасных объектах, которые уже есть в стране», – сказал Сорокин, возглавляющий оргкомитет Игр дружбы.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.

7 комментариев

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mars
забавно ещё, что в виды включен акробатический рок-н-ролл, которым дочь солнцеликого занимается. ни разу не политизированное мероприятие
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+7
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DeltaForce
Почему путинские лизоблюды всегда болтают про какую-то новую реальность?Им самим то не надоело?!
+6
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арап Петра Великого
Юаней сейчас в стране завались, девать некуда. Вот и призовой фонд...
+2
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Ермек Жолдаспаев
За чей счёт значительный призовой фонд?
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the_devil
Мировой спорт в "новых реалиях" не живет, в них живем мы.
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Лор'темар Терон
А кто за призовой фонд будет платить? Частные инвесторы? Или все-таки граждане РФ?
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Tiestorzn17
Ответ Ермек Жолдаспаев
За чей счёт значительный призовой фонд?
Мы все по чуть чуть туда внесли, каждый по мере сил. Если им нужно будет - еще выжмут.
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