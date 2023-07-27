Сорокин об Играх дружбы: «Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом»

Алексей Сорокин заявил, что Игры дружбы не станут альтернативной международным турнирам.

«Мировой спорт живет в новых реалиях, международные соревнования обременены ограничениями и критериями допуска, в таких условиях спорт не может развиваться. Мы чувствуем запрос на соревнования, где нет места дискриминациям и лозунгам.

Возникла ассоциация дружбы и Игр дружбы. Это не альтернатива международным соревнованиям, это мощное дополнение со значительным призовым фондом. Мы не планируем строить новую инфраструктуру, мы будем базироваться на прекрасных объектах, которые уже есть в стране», – сказал Сорокин, возглавляющий оргкомитет Игр дружбы.

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году.