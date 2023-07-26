Новая произвольная программа Майи Хромых поставлена под The Devil You Know и My Love певицы Kovacs

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Фигурное катание

Известна музыка для новой произвольной программы Майи Хромых.

В новом сезоне фигуристка будет выступать под песни The Devil You Know и My Love певицы Kovacs.

Прошлый сезон Хромых целиком пропустила из-за травмы, полученной в сентябре. 

27 комментариев

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olvl
Совершенно особенная пластика Майи всегда производит впечатление. Очень жду Майю в сезоне.
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Elena Savanuk
Майя выглядит очень женственной, раскрепощенной в этом фрагменте ! Ждем с нетерпением ОП !
+13
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Адриана
Наконец-то дождались Майю! Удачи!
+13
-1
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Orange carrot
Выбор музыки и для Майи и для Ками отличный)
Странно, что про кп Майи не рассказали
+8
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+7
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Mariaku
У нас есть эталонный блюз от Майи, пожалуйста, пусть эта программа будет не хуже! Так соскучилась по Майе! Гидроблейд - красотища!
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Док Аксель
Ну вот дождались мы и Майю с фрагментом её ПП. Надеюсь, что все проблемы связанные со здоровьем позади и мы будем лицезреть новые программы повзрослевшей и похорошевшей Майи во всём её великолепии. Удачи !
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ретроградный меркурий
Майе идёт такой вокал, хорошо ложится на её тягучую пластику и размашистое катание. Думаю, в готовом виде будет смотреться шикарно
+6
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Orange carrot
Ответ фынский аксель
Оставили с прошлого года
Спасибо. Для зрителей все равно она новая, ведь ее никто не видел вроде. Или она на шоу катала?
+5
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Мира2024
Удачи, Майя! С возвращением! Пусть сбудутся все мечты и желания! Ты этого заслужила!
+5
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Илларион
Ура! Майя идёт в сезон, очень соскучились, удачи!
+4
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Дарья Виноградова
Там еще песня My love
+4
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arisstopane
оччень!
+3
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Аленка_76
Удачи Майе! Жду в сезоне!
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фынский аксель
Ответ Orange carrot
Выбор музыки и для Майи и для Ками отличный) Странно, что про кп Майи не рассказали
Оставили с прошлого года
+2
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severyanka
Дорожка блеск! Что там с прыжками интересно.
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Viktoria dek
Ответ Orange carrot
Спасибо. Для зрителей все равно она новая, ведь ее никто не видел вроде. Или она на шоу катала?
14 февраля на шоу катала)
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Маргарита В Сафронова
Линии Майи совершенно особенные, драматические.
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Ольга Ив
Произвольная Аделии Петросян под «Февраль» Леонида Левашкевича
А у Сони Акатьевой КП Маскарад
😊
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Ирина Иванова
Вдохновенный и вдохновляющий тизер ПП
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Наталья Трофимова
Ей должно пойти
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Oleandra
А что это Матч про тимТутберидзе выдаёт новости? подсуетился..
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Juulia
🤩 вау,это ее музыка
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Сáмсон Самсонов
А что Усачева всё?
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bezsugar
Давно заметила, что у Глейха похоже есть приложение Яндекс.Музыка. и там есть такая опция Моя волна - музыка в плейлисте там появляется в зависимости от того, что ты лайкал ранее.
И я лайкнула Рихтера - ту самую мелодию из олимпийской кп Камилы. И вуаля: в мою волну мне стали прилетать музыка из олимпийской КП Щербаковой, Voila Петросян, Kovacs- которую теперь поставили Хромых))))
Ну давай, Глейх, что там еще на очереди в яндексе.музыке?)
+5
-5
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фынский аксель
Ответ Orange carrot
Спасибо. Для зрителей все равно она новая, ведь ее никто не видел вроде. Или она на шоу катала?
Один раз вроде катнула
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