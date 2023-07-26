Новая произвольная программа Майи Хромых поставлена под The Devil You Know и My Love певицы Kovacs
Известна музыка для новой произвольной программы Майи Хромых.
В новом сезоне фигуристка будет выступать под песни The Devil You Know и My Love певицы Kovacs.
Прошлый сезон Хромых целиком пропустила из-за травмы, полученной в сентябре.
Странно, что про кп Майи не рассказали
А у Сони Акатьевой КП Маскарад
😊
И я лайкнула Рихтера - ту самую мелодию из олимпийской кп Камилы. И вуаля: в мою волну мне стали прилетать музыка из олимпийской КП Щербаковой, Voila Петросян, Kovacs- которую теперь поставили Хромых))))
Ну давай, Глейх, что там еще на очереди в яндексе.музыке?)