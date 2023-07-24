Елена Радионова: «Согласна с Трусовой. Когда выступаешь в одной дисциплине, дружбы не может быть, как бы хорошо ни общались»
Елена Радионова прокомментировала слова Александры Трусовой о дружбе между фигуристками.
Ранее Трусова рассказала в шоу «Дерзкая готовка», что у нее нет подруг. Александра считает, что в женском фигурном катании не бывает искренней дружбы.
«Да, я согласна с Сашей. Когда ты выступаешь в одной дисциплине, в спорте дружбы не может быть, как бы мы все хорошо ни общались.
У нас могут быть только приятельские отношения. Для меня, как я думаю, и для Саши, дружба – не просто слово.
Друзья проверяются временем, их не может быть в жизни много. Много может быть приятелей, знакомых», – сказала призер чемпионата мира-2015.
Александра Трусова: «У меня нет подруг. Считаю, что в фигурном катании их быть не может, искренне никто не будет дружить»
У нас по поводу каждого чиха фигуристов обзвоны бомонда встраивают. Радионова тоже имеет право свое мнение говорить.
Люди все разные и дружат по-разному.
В дружбу между одиночницей и парницей еще можно поверить
Видимо Саша совместные тусовки и фоточки в соцсетях дружбой не считает.