Елена Радионова: «Согласна с Трусовой. Когда выступаешь в одной дисциплине, дружбы не может быть, как бы хорошо ни общались»

Елена Радионова прокомментировала слова Александры Трусовой о дружбе между фигуристками.

Ранее Трусова рассказала в шоу «Дерзкая готовка», что у нее нет подруг. Александра считает, что в женском фигурном катании не бывает искренней дружбы.

«Да, я согласна с Сашей. Когда ты выступаешь в одной дисциплине, в спорте дружбы не может быть, как бы мы все хорошо ни общались.

У нас могут быть только приятельские отношения. Для меня, как я думаю, и для Саши, дружба – не просто слово.

Друзья проверяются временем, их не может быть в жизни много. Много может быть приятелей, знакомых», – сказала призер чемпионата мира-2015.

Александра Трусова: «У меня нет подруг. Считаю, что в фигурном катании их быть не может, искренне никто не будет дружить»