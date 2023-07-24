Елена Радионова: «Согласна с Трусовой. Когда выступаешь в одной дисциплине, дружбы не может быть, как бы хорошо ни общались»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Александра Трусова Фигурное катание

Елена Радионова прокомментировала слова Александры Трусовой о дружбе между фигуристками.

Ранее Трусова рассказала в шоу «Дерзкая готовка», что у нее нет подруг. Александра считает, что в женском фигурном катании не бывает искренней дружбы. 

«Да, я согласна с Сашей. Когда ты выступаешь в одной дисциплине, в спорте дружбы не может быть, как бы мы все хорошо ни общались.

У нас могут быть только приятельские отношения. Для меня, как я думаю, и для Саши, дружба – не просто слово.

Друзья проверяются временем, их не может быть в жизни много. Много может быть приятелей, знакомых», – сказала призер чемпионата мира-2015. 

Александра Трусова: «У меня нет подруг. Считаю, что в фигурном катании их быть не может, искренне никто не будет дружить»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
А мне казалось, что Лена очень хорошо дружила с Юлей Липницкой...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ ДИОНИС
А почему Лена Радионова решила выступить адвокатом Саши Трусовой? Как Лена может говорить за всех фигуристок?
Почему Лена не может высказать свое мнение по обсуждаемому опросу? Всем можно, а ей нельзя?

У нас по поводу каждого чиха фигуристов обзвоны бомонда встраивают. Радионова тоже имеет право свое мнение говорить.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ляйсан у Саши спросила вообще про спорт, а не только про фигурное катание. Как-то смело Радионова за Сашу говорит. Саша говорит, что у неё вообще нет подруг. Может и она сама не знает, что такое дружба с девочками. Может не доверяет никому, потому что сама говорит, что так воспитана.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДИОНИС
А почему Лена Радионова решила выступить адвокатом Саши Трусовой? Как Лена может говорить за всех фигуристок?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
severyanka
Про дружбу в спорте все знают Тарасова и Роднина, остальное не стоит додумывать.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ vanessa2021
Мое мнение, что Саша не считает совместное времяпровождение по случаю с кем то дружбой. Типа сфоткалтсь вместе, затусили - в сети фоточки выложили "мы подруужкии"
Саша прямо ответила, что у неё нет подруг и даже после уточнений Ляйсан мнение не поменяла. К Саше никаких претензий, это её жизнь. Меня скорее зацепили слова Радионовой, что дружба-не просто слово.
Люди все разные и дружат по-разному.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ chespo
Настоящей дружбы между конкурентами и в спорте, и вне его в принципе быть не может, в лучшем случае просто приятельские отношения и поддержание благопристойной картинки для публики.
Туктамышева много лет дружит с Тарасовой. Но Саша скорее ориентирована на семью. Она ж не отрицает, что Марк с кем-то может дружить, отрицает именно женскую дружбу лет с 11 без явных причин. Но у неё вообще много про неискренность. А это ведь недоверие к людям, а с ними нужно контактировать и вне спорта.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Совершенно верно. В ФК дружбы между соперницами быть не может. Дружить могут разве что фигуристка, которая борется за 1-3 места и та, что из второй десятки. Да то маловероятно 😆
В дружбу между одиночницей и парницей еще можно поверить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ ДИОНИС
Лена Радионова, конечно, может высказать мнение, но только за себя саму! А не за всех фигуристок. Примеров дружбы среди фигуристок предостаточно. Это и Алина Загитова с Анной Щербаковой. Это и Женя Медведева со Стасей Константиновой и Настей Скопцовой. И т. д.
Это смотря что считать дружбой.

Видимо Саша совместные тусовки и фоточки в соцсетях дружбой не считает.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ ДИОНИС
Лена Радионова, конечно, может высказать мнение, но только за себя саму! А не за всех фигуристок. Примеров дружбы среди фигуристок предостаточно. Это и Алина Загитова с Анной Щербаковой. Это и Женя Медведева со Стасей Константиновой и Настей Скопцовой. И т. д.
Загитова с Щербаковой начали "дружить" только после того как Алина закончила, об этом они и сами говорили. Медведева , Константинова, Скопцова действительно дружат уже очень давно, но они и не боролись никогда друг с другом, уж точно с Скопцовой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chespo
Ответ Katerina Sunny
Туктамышева много лет дружит с Тарасовой. Но Саша скорее ориентирована на семью. Она ж не отрицает, что Марк с кем-то может дружить, отрицает именно женскую дружбу лет с 11 без явных причин. Но у неё вообще много про неискренность. А это ведь недоверие к людям, а с ними нужно контактировать и вне спорта.
Так речь о настоящей дружбе, а не об общении, условно говоря, пару раз в год, и они - ЕТ и ЕТ - никогда не были соперниками друг другу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ chespo
Так речь о настоящей дружбе, а не об общении, условно говоря, пару раз в год, и они - ЕТ и ЕТ - никогда не были соперниками друг другу.
Что такое настоящая дружба? Жить в одной квартире? Помощь от человека на расстоянии бывает полезнее, чем от человека в одной комнате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий