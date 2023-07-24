Александра Трусова: «У меня нет подруг. Считаю, что в фигурном катании их быть не может, искренне никто не будет дружить»
Александра Трусова считает, что в женском фигурном катании не бывает искренней дружбы.
– Марк Марком, а подружки? С кем ты дружишь, они фигуристки или из других видов спорта?
– Их нет.
– Нет подруг?
– Нет. Я общалась только с фигуристками всегда и считаю, что в фигурном катании не может быть подруг. Друзья, как Марк мне говорит, у них есть – в мужском катании. А в женском я считаю, что нет.
– Не веришь в женскую дружбу? Особенно если это соперницы.
– Не знаю насчет женской, а в спорте, думаю, нет. Если вы в одной команде, если это командный вид спорта – возможно, а в личном – нет.
– Ты с детства поняла, что у тебя подружек в фигурном катании не будет?
– Ну, не с детства. Наверное, лет с 11.
– Саша, мне кажется, ты что-то не договариваешь. Мне кажется, был какой-то случай в жизни, когда ты дико обломалась и решила: все, у меня подруг не будет, я не буду раскрывать сердце.
– Нет, на самом деле каких-то ярких случаев не было.
– Но разочарования были, раз ты к такому выводу пришла.
– Я думаю, что искренне никто не будет дружить. Это мое мнение. Не было никаких ситуаций, наверное, просто меня так воспитывали. У меня очень большая семья, и я всегда была с семьей. Друзей не было.
– То есть братьев хватает, мамы хватает. Правильно я понимаю? Мама – твой лучший друг?
– В целом да. Ну и собаки, у меня шесть собак, – сказала Трусова в шоу «Дерзкая готовка».
Трусова о знакомстве с Кондратюком: «Не планировала так рано быть в отношениях. Все шаги были с его стороны»
"Театр это гнездо целующихся змей". То же и фигурное катание, художественная гимнастика, аквааэробика.
Ни раз случалось подсмотреть,
как певчие доверчивые птицы
Легко и просто попадали в сеть»
Игорь Кобзев
Годы идут , а афоризмы в действие.
Саша права среди конкуренток в Спорте подруг не бывает .
Часто делают вид . Это противоречит конкуренции.
Поэтому фигуристки просто в нормальных , рабочих отношениях в одном клубе.
А этих всех придумок , милых для сердца фанов в какой большой Дружбе ТЩК в первый год , просто умиляли и веселили.
Нечеловеческие нагрузки, постоянные ограничения и давление, дикая конкуренция, травмы, а на выходе- морально измотанные девочки в 17-18 лет (
Которые ещё и детство без детства и подружек проводят ((
большая семья, активное времяпровождение вне катка, притом каток занимает большую часть жизни. Когда дружить то?
Где ещё муштруют 3-4летних детей, а после 16-17 списывают?
Не приводите в пример смежные виды спорта.