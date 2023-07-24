Александра Трусова: «У меня нет подруг. Считаю, что в фигурном катании их быть не может, искренне никто не будет дружить»

Александра Трусова считает, что в женском фигурном катании не бывает искренней дружбы.

– Марк Марком, а подружки? С кем ты дружишь, они фигуристки или из других видов спорта?

– Их нет.

– Нет подруг?

– Нет. Я общалась только с фигуристками всегда и считаю, что в фигурном катании не может быть подруг. Друзья, как Марк мне говорит, у них есть – в мужском катании. А в женском я считаю, что нет.

– Не веришь в женскую дружбу? Особенно если это соперницы.

– Не знаю насчет женской, а в спорте, думаю, нет. Если вы в одной команде, если это командный вид спорта – возможно, а в личном – нет.

– Ты с детства поняла, что у тебя подружек в фигурном катании не будет?

– Ну, не с детства. Наверное, лет с 11.

– Саша, мне кажется, ты что-то не договариваешь. Мне кажется, был какой-то случай в жизни, когда ты дико обломалась и решила: все, у меня подруг не будет, я не буду раскрывать сердце.

– Нет, на самом деле каких-то ярких случаев не было.

– Но разочарования были, раз ты к такому выводу пришла.

– Я думаю, что искренне никто не будет дружить. Это мое мнение. Не было никаких ситуаций, наверное, просто меня так воспитывали. У меня очень большая семья, и я всегда была с семьей. Друзей не было.

– То есть братьев хватает, мамы хватает. Правильно я понимаю? Мама – твой лучший друг?

– В целом да. Ну и собаки, у меня шесть собак, – сказала Трусова в шоу «Дерзкая готовка».

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