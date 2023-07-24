Александра Трусова: «У меня нет подруг. Считаю, что в фигурном катании их быть не может, искренне никто не будет дружить»

Теги сборная России женское катание Ляйсан Утяшева Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова считает, что в женском фигурном катании не бывает искренней дружбы.

– Марк Марком, а подружки? С кем ты дружишь, они фигуристки или из других видов спорта?

– Их нет.

– Нет подруг?

– Нет. Я общалась только с фигуристками всегда и считаю, что в фигурном катании не может быть подруг. Друзья, как Марк мне говорит, у них есть – в мужском катании. А в женском я считаю, что нет. 

– Не веришь в женскую дружбу? Особенно если это соперницы. 

– Не знаю насчет женской, а в спорте, думаю, нет. Если вы в одной команде, если это командный вид спорта – возможно, а в личном – нет. 

– Ты с детства поняла, что у тебя подружек в фигурном катании не будет? 

– Ну, не с детства. Наверное, лет с 11. 

– Саша, мне кажется, ты что-то не договариваешь. Мне кажется, был какой-то случай в жизни, когда ты дико обломалась и решила: все, у меня подруг не будет, я не буду раскрывать сердце. 

– Нет, на самом деле каких-то ярких случаев не было.

– Но разочарования были, раз ты к такому выводу пришла. 

– Я думаю, что искренне никто не будет дружить. Это мое мнение. Не было никаких ситуаций, наверное, просто меня так воспитывали. У меня очень большая семья, и я всегда была с семьей. Друзей не было.

– То есть братьев хватает, мамы хватает. Правильно я понимаю? Мама – твой лучший друг?

– В целом да. Ну и собаки, у меня шесть собак, – сказала Трусова в шоу «Дерзкая готовка». 

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16 комментариев

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Светлана Менова
Нугуманчик щас сильно обиделась))
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Назар Игорь
Кто-то из театральных знаменитостей сказал -
"Театр это гнездо целующихся змей". То же и фигурное катание, художественная гимнастика, аквааэробика.
+5
-1
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АннаФ
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Ответ Виноградова Дарья
Щербакова, Усачева и Акатьева просто тихо улыбаются в ответ
Они просто не боролись втроем за первое место. Посмотрите на всех остальных кто боролся за золото. Не припомню чтобы кто то говорил о большой дружбе. По крайней мере в одиночке у женщин.
+4
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AllaS
«В доверчивости много бед таится
Ни раз случалось подсмотреть,
как певчие доверчивые птицы
Легко и просто попадали в сеть»
Игорь Кобзев
Годы идут , а афоризмы в действие.
Саша права среди конкуренток в Спорте подруг не бывает .
Часто делают вид . Это противоречит конкуренции.
Поэтому фигуристки просто в нормальных , рабочих отношениях в одном клубе.
А этих всех придумок , милых для сердца фанов в какой большой Дружбе ТЩК в первый год , просто умиляли и веселили.
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ДИОНИС
А как же Камила Валиева, с которой они в прошлом году были "не разлей вода"?! Или всё это было понарошку?
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Mari Gams
Ответ Назар Игорь
Кто-то из театральных знаменитостей сказал - "Театр это гнездо целующихся змей". То же и фигурное катание, художественная гимнастика, аквааэробика.
Про театр ещё говорили « террариум единомышленников «)))
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RMandYNWA
Все таки с женским фигурным катанием, как видом спорта, что-то не так.
Нечеловеческие нагрузки, постоянные ограничения и давление, дикая конкуренция, травмы, а на выходе- морально измотанные девочки в 17-18 лет (
Которые ещё и детство без детства и подружек проводят ((
+3
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ДИОНИС
Хорошие подружки Алина Загитова и Анна Щербакова передают большой привет Саше Трусовой!
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ АннаФ
Они просто не боролись втроем за первое место. Посмотрите на всех остальных кто боролся за золото. Не припомню чтобы кто то говорил о большой дружбе. По крайней мере в одиночке у женщин.
Ее ведь не об одиночницах спросили, а о фигуристках. Что мешает дружить с девушками из парного или танцев? С одиночницами чуть младше или старше, если уж с прямыми соперницами-одногодками не получается?
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Lrs Pshn
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Ее ведь не об одиночницах спросили, а о фигуристках. Что мешает дружить с девушками из парного или танцев? С одиночницами чуть младше или старше, если уж с прямыми соперницами-одногодками не получается?
не всем нужны друзья-подружки
большая семья, активное времяпровождение вне катка, притом каток занимает большую часть жизни. Когда дружить то?
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Бильм@н
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Ее ведь не об одиночницах спросили, а о фигуристках. Что мешает дружить с девушками из парного или танцев? С одиночницами чуть младше или старше, если уж с прямыми соперницами-одногодками не получается?
Когда ей было дружить с другими девочками если они на тренировках всё время проводят. У них вон на неделе только один день выходной был.
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Флер де Лис
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Ее ведь не об одиночницах спросили, а о фигуристках. Что мешает дружить с девушками из парного или танцев? С одиночницами чуть младше или старше, если уж с прямыми соперницами-одногодками не получается?
Встречный вопрос. А зачем обязательно дружить с девочками из парного? Дружба вообще такое дело, тут не привяжешь.
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Георгий Большаков
Ответ RMandYNWA
Все таки с женским фигурным катанием, как видом спорта, что-то не так. Нечеловеческие нагрузки, постоянные ограничения и давление, дикая конкуренция, травмы, а на выходе- морально измотанные девочки в 17-18 лет ( Которые ещё и детство без детства и подружек проводят ((
Спорт высших достижений бывает другим?
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RMandYNWA
Ответ Георгий Большаков
Спорт высших достижений бывает другим?
Да.
Где ещё муштруют 3-4летних детей, а после 16-17 списывают?
Не приводите в пример смежные виды спорта.
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