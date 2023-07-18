РУСАДА проверило на допинг 51 фигуриста за первые шесть месяцев 2023 года

РУСАДА за первое полугодие 2023 года проверило на допинг 51 фигуриста.

По три раза прошли проверку Аделия Петросян и Андрей Мозалев, по два – Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Алина Горбачева, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Девид Нарижный, Дарья Павлюченко, Александр Самарин, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Денис Ходыкин.

Еще 37 фигуристов, включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, были проверены один раз.

Камилы Валиевой в этом списке нет. В 2022 году Валиева была протестирована трижды – в июле, ноябре и декабре.