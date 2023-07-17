Диана Гусева: «Тутберидзе заботливая, всю себя посвящает каждому ребенку. А еще помогает не только в спорте, но и в личной жизни»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Диана Гусева Фигурное катание

Бывшая фигуристка Диана Гусева поделилась мнением об Этери Тутберидзе.

— Можешь охарактеризовать Этери Тутберидзе в трех словах?

— Охарактеризовать ее в трех словах тяжело, она заслуживает намного больше слов, но я постараюсь уместить это в три слова. Она очень требовательная, очень трудолюбивая, полностью отдается своей работе, и в каких-то моментах она заботливая, потому что всю себя посвящает каждому ребенку, старается ко всем и по-разному находить подход.

А еще она помогает не только в спорте, но и в личной жизни.

— Тебе она дала какой-то ценный совет?

— Это секретная информация, она каждому говорит всегда свое. Но в основном это какие-то напутствия в жизнь, очень правильные вещи. То, что она говорит именно для личной жизни, остается в секрете.

— А чем тебе запомнился Сергей Дудаков?

Сергей Дудаков очень мудрый, очень много дал мне знаний по технике, как правильно прыгать, как правильно выполнять упражнения. Он очень умный, требовательный, много мне подсказал всего, и я ему очень благодарна за это, – сказала Гусева. 

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4 комментария

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Два уха
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Да ладно, а нам тут одни и те же ники каждый день пишут, что Тутберидзе есть исчадие ада, а вон оно что оказывается. Почему-то все без исключения бывшие ученики и ученицы Этери говорят о ней только хорошее, подтверждая слова друг друга, может просто потому, что это правда?
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Viktoria dek
Ответ jasonbrowdy
Тутберидзе уже ноунеймов начала привлекать для отбеливания своего пальто. У этого заботливого тренера фигуристка получила стрессовый перелом и завершила карьеру одиночницы. Но за хорошую денежку можно и пальто отбелить)
Вы о ком? Кто завершил карьеру одиночницы?
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