Диана Гусева: «Тутберидзе заботливая, всю себя посвящает каждому ребенку. А еще помогает не только в спорте, но и в личной жизни»
Бывшая фигуристка Диана Гусева поделилась мнением об Этери Тутберидзе.
— Можешь охарактеризовать Этери Тутберидзе в трех словах?
— Охарактеризовать ее в трех словах тяжело, она заслуживает намного больше слов, но я постараюсь уместить это в три слова. Она очень требовательная, очень трудолюбивая, полностью отдается своей работе, и в каких-то моментах она заботливая, потому что всю себя посвящает каждому ребенку, старается ко всем и по-разному находить подход.
А еще она помогает не только в спорте, но и в личной жизни.
— Тебе она дала какой-то ценный совет?
— Это секретная информация, она каждому говорит всегда свое. Но в основном это какие-то напутствия в жизнь, очень правильные вещи. То, что она говорит именно для личной жизни, остается в секрете.
— А чем тебе запомнился Сергей Дудаков?
— Сергей Дудаков очень мудрый, очень много дал мне знаний по технике, как правильно прыгать, как правильно выполнять упражнения. Он очень умный, требовательный, много мне подсказал всего, и я ему очень благодарна за это, – сказала Гусева.
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