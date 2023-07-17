Бывшая ученица Тутберидзе Диана Гусева: «Первой четверной прыгнула Щербакова. А на другой день Трусова»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Щербакова Александра Трусова Диана Гусева Фигурное катание

Ученица Тутберидзе Диана Гусева рассказала, как фигуристки начали исполнять четверные прыжки.

— Помнишь, как началась история с четверными прыжками в вашей группе?

— Это я хорошо помню, это было при мне. Первой прыгнула Аня Щербакова — четверной тулуп. А на следующей тренировке на другой день Саша прыгнула четверной сальхов. Потом Аня сломала ногу, и при мне Саша уже после сборов прыгнула четверной лутц. Это было что-то фантастическое! В один день она попробовала его на удочке, потом уже на следующей тренировке упала с докрученного лутца без удочки. И еще на следующей тренировке уже выехала чистый четверной. Это была какая-то фантастика!

— Ты сама пробовала четверные прыжки или тройной аксель?

— Нет, четверные прыжки до меня не дошли, я перешла в танцы на льду, когда как раз Аня с Сашей начали их прыгать.

— А что случилось? Почему ушла в танцы?

— У меня одновременно с Аней тоже была травма — стрессовый перелом, очень неприятный. Долго восстанавливалась, а после того, как вышла на лёд, уже не смогла тренироваться, как прежде. У меня сильно снизилась нагрузка, и я не смогла восстановиться. Тогда Этери Георгиевна посоветовала попробоваться в танцах, и я продолжила там кататься.

— Как думаешь, почему она направила тебя именно в танцы на льду?

— Она поняла, что я дальше не смогу прыгать и кататься, как раньше. Я стала в то время расти: рост, вес немножко изменились. Аня с Сашей, например, такой комплекции, что долго оставались маленькими, тоненькими. А у меня все это быстрее развивалось. Этери Георгиевна поняла, что лучше меня не мучить. Скольжение у меня было хорошее, и она порекомендовала мне идти в танцы.

— Получается, еще и пубертат помешал?

— Да, пубертат пришел. Как раз в тот момент мне было 15–16 лет, у всех девочек это тяжелый период, конечно.

— Не пыталась с ним как-то бороться?

— Я не могла полностью отдаваться фигурному катанию. Не было настолько большого желания, так как я понимала, что после травмы не смогу прыгать по двести прыжков за тренировку. У меня перестало получаться, опустились немного руки, и в итоге не удалось восстановиться, – сказала Гусева. 

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30 комментариев

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Anna
Вайцеховская не согласна, она считает, что только благодаря Сашеньке в Хрустальном запрыгали четверные 🤡
+29
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+24
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Ирина Иванова
Бесконечные дискуссии о том, кто первой прыгнул четверной сродни вечному вопросу "Что было раньше - курица или яйцо?" Наверное, всё же важнее, кто первой с квадами стал ОЧ? )
+14
-4
+10
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Алексей Токарев
Ах вот кто у нас истинная "королева квадов". Анютей начала революцию четверных.
+10
-2
+8
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Ak_Gor
Ответ k7kcbkq9jg
Трусова приземлила под эгидой ИСУ важнее кто прыгнул на стартах, а не на трениях
Никто заслуги Трусовой не умаляет. Она - молодец! Аня физически не могла прыгнуть на старте, потому что на сборах травмировалась и вместо сезона с квадами сидела с костылями дома.
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Anna Vishenka
Жаль, что таких интервью мало. Чаще про ТШТ только хейт, слухи и беспочвенное враньё от обиженных на весь мир. Побольше позитивных статей.
+12
-5
+7
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Алиса без миелофона
Ответ Ирина Иванова
Бесконечные дискуссии о том, кто первой прыгнул четверной сродни вечному вопросу "Что было раньше - курица или яйцо?" Наверное, всё же важнее, кто первой с квадами стал ОЧ? )
Первые все равно Бонали и Андо.) а здесь не так важно, кто прыгнула первой, важнее, что четверные с этого момента стали частью женского одиночного, а не редкими всплесками
+8
-4
+4
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Raduga
Ответ Ezhevika33
Это вообще всё к чему? На соревнованиях Саша прыгнула, это зафиксировано. И Трусова первой прыгнула каскад из 4-3 тулупов, как она могла это сделать, без отработки сольного квада на тренировке, не за день же она освоила каскад.
Главное -Аня ОЧ. Все остальное - тлен)
+4
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+3
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Е...С
Ответ Ирина Иванова
Бесконечные дискуссии о том, кто первой прыгнул четверной сродни вечному вопросу "Что было раньше - курица или яйцо?" Наверное, всё же важнее, кто первой с квадами стал ОЧ? )
Кто угодно на тренировке мог прыгать 4А, но имя свое к нему присоединил Малинин. Так и со всеми другими прыжками.
+9
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Биатлонная зима
Какие молоденькие школьницы школы ЭТ, но узнаваемы…..
+5
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alexnew
Травма Щербаковой уберегла Трусову от тотального разгрома по юниорам. :) Но затем Аня все равно свое взяла.
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Ak_Gor
Ответ Ezhevika33
Это вообще всё к чему? На соревнованиях Саша прыгнула, это зафиксировано. И Трусова первой прыгнула каскад из 4-3 тулупов, как она могла это сделать, без отработки сольного квада на тренировке, не за день же она освоила каскад.
Они в одно время прыгали и каскады. 32 секунда https://youtu.be/q2G1FllOe0U . Анины каскады показали на японском телевидении.
+2
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galik55
Ответ Алиса без миелофона
Первые все равно Бонали и Андо.) а здесь не так важно, кто прыгнула первой, важнее, что четверные с этого момента стали частью женского одиночного, а не редкими всплесками
Правильно
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Беглый*
Ответ Иван Иванов
А наоборот же круто, уникальный случай! Получается Трусова глядя на Щербакову выучила квад за сутки!! И сразу прыгнула!!
Стрёмные, наверно, ощущения, когда на протяжении 5-6 лет с пеной у рта доказываешь своим оппонентам, что первой прыгнула квад именно твоя любимица, а потом всё это рушится очевидцами. Приходится доказывать, что это "неважно", что быть второй "еще круче" и т.д и т.п
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alexnew
Ответ Алиса без миелофона
Первые все равно Бонали и Андо.) а здесь не так важно, кто прыгнула первой, важнее, что четверные с этого момента стали частью женского одиночного, а не редкими всплесками
Бонали ни разу не докрутила тулуп, причем очень сильно.
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TheWitcher
Ответ k7kcbkq9jg
Трусова приземлила под эгидой ИСУ важнее кто прыгнул на стартах, а не на трениях
Важнее то, кто выиграл титулы. У парней Гейбл первым прыгнул квад-сальхов и три квада в одной программе — рекордсмен эпохи Ягудина и раннего Плющенко. Только где сейчас Ягудин и Плющенко в сознании любителей фигурного катания, не имеющие первенства в каких-либо прыжках и рекордов, и где Гейбл, у которого нет титулов ЧМ и ОЧ…
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Иван Иванов
Ответ Беглый*
Опять шурикам по бороде прилетело(
А наоборот же круто, уникальный случай! Получается Трусова глядя на Щербакову выучила квад за сутки!! И сразу прыгнула!!
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Raduga
Ответ несахар
а сейчас аня прыгает четверной? или только в весе 40 кг может?
Сейчас Аня ОЧ. Прыгать квад надо тем, кто тоже хочет стать ОЧ)
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Lapo Elkann
Ответ k7kcbkq9jg
Трусова приземлила под эгидой ИСУ важнее кто прыгнул на стартах, а не на трениях
В юниорах Саша прыгала мощно, этого не забыть. и именно ее называют " русской ракетой ". Прыжки Ани мне не нравились, но она тоже квадистка, при чем первая квадистка ОЧ. Так что каждому свое.
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Lapo Elkann
Ответ Ирина Иванова
Бесконечные дискуссии о том, кто первой прыгнул четверной сродни вечному вопросу "Что было раньше - курица или яйцо?" Наверное, всё же важнее, кто первой с квадами стал ОЧ? )
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несахар
а сейчас аня прыгает четверной? или только в весе 40 кг может?
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Беглый*
Опять шурикам по бороде прилетело(
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Tan Tan
Журналисты внимательно читают ср чи в комментах😂😂
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