Иван Букин: «В прошлом сезоне не видел серьезного лидера в российских танцах на льду. Все были расслабленные»
Александра Степанова и Иван Букин оценили, как прошел сезон для российских танцевальных пар.
– Насколько для вас увлекателен был сезон в российских танцах на льду?
Букин: Я так боялся этого вопроса, боже мой.
– Ну я вот могу озвучить: мне было не очень увлекательно.
Букин: Я наблюдал. Могу сказать честно, что для меня все были как будто бы расслабленными.
Степанова: Ну, послеолимпийский сезон.
– Но ведь никто из этих ребят не был на Олимпиаде. С чего быть расслабленными?
Степанова: Мне кажется, сезон был напряженным для всех. Не знаю.
Букин: У меня было такое впечатление, что на каждом старте я видел, как кто-то ошибался.
Степанова: Ну грязно, грязно было. Такого, мне кажется, давно не было.
– В обиход даже выступило выражение, что теперь у нас «танцы до упаду».
Букин: Ну вот, к сожалению, в прошлом сезоне я не видел такого прям серьезного лидера. То есть который бы прям вышел и... Или двух лидирующих пар, которые бы между собой так вот...
Чтобы обе чисто катались и прям сотая в сотую. Не заметил такого, все были расслабленные. Для меня это подходящее определение прошлого сезона в танцах на льду.
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