Иван Букин: «В прошлом сезоне не видел серьезного лидера в российских танцах на льду. Все были расслабленные»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Александра Степанова и Иван Букин оценили, как прошел сезон для российских танцевальных пар.

– Насколько для вас увлекателен был сезон в российских танцах на льду?

Букин: Я так боялся этого вопроса, боже мой.

– Ну я вот могу озвучить: мне было не очень увлекательно.

Букин: Я наблюдал. Могу сказать честно, что для меня все были как будто бы расслабленными.

Степанова: Ну, послеолимпийский сезон.

– Но ведь никто из этих ребят не был на Олимпиаде. С чего быть расслабленными?

Степанова: Мне кажется, сезон был напряженным для всех. Не знаю.

Букин: У меня было такое впечатление, что на каждом старте я видел, как кто-то ошибался.

Степанова: Ну грязно, грязно было. Такого, мне кажется, давно не было.

– В обиход даже выступило выражение, что теперь у нас «танцы до упаду».

Букин: Ну вот, к сожалению, в прошлом сезоне я не видел такого прям серьезного лидера. То есть который бы прям вышел и... Или двух лидирующих пар, которые бы между собой так вот...

Чтобы обе чисто катались и прям сотая в сотую. Не заметил такого, все были расслабленные. Для меня это подходящее определение прошлого сезона в танцах на льду.

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14 комментариев

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Анна Беляева
Ответ Kovka Gnutik
Почему Букин "не видел", понятно. Остальные видели: КА.
КА - еще дети. При всех их достоинствах до серьезного уровня им надо много и тяжело работать. Они тоже ошибались.
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Ира Полубоярова
Ура, спасибо Транькову за вью с Букиными. От всей души желаю им спортивных успехов, достижений и побед!! С большой жду этих ребят на льду.
+5
-2
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elzakun
Ответ Kovka Gnutik
Почему Букин "не видел", понятно. Остальные видели: КА.
КА замечательные, но очевидно юные еще, это нормально и естественно при их стаже. Настоящими лидерами они могут стать только в условиях конкуренции с другими сильными парами, а никто особо ничего не показал в том сезоне, и в основном все тоже юниоры или почти юниоры. Танцы, увы, больше всего от отсутствия международных соревнований пострадали и будут страдать.
+4
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Маргарита В Сафронова
Ваня, так это ваша позиция, становитесь лидерами.
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MockingBird
Не удивительно, что серьезного лидера не наблюдалось. Второй эшелон перетасовался, ПН и ШД новоделы, МН даже на полсезона не хватило, ХЧ распались, КА зеленые.
ХБ выпал супершанс в отсутствие СК и СБ показать себя и наработать авторитет лидера, но Лиза этот шанс феерично профукала, полируя лед.
Следующий сезон, думаю, будет поинтереснее)
+2
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N-fox
Вася с Валерой были очень мотивированы и собраны.
+4
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Mion
Ответ Shtirly
КА без пяти минут развалились. И никто не гарантирует, что они не развалятся в ближайшие пару лет как Вика с Никитой. А ведь тоже были пара огонь.
Может, как Лена с Никитой?
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Shtirly
Ответ Mion
Может, как Лена с Никитой?
Пардон, конечно Лена.
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Valdai
Да после Пападакис-Сизерона и на мировом уровне в танцах непривычно стало.
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Boginya
В целом прав - явного лидера не видно. Посмотрим, что покажет этот сезон.
0
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Shtirly
КА без пяти минут развалились. И никто не гарантирует, что они не развалятся в ближайшие пару лет как Вика с Никитой. А ведь тоже были пара огонь.
0
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KMR
До упаду это в точку!
0
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