Иван Десятов получил релиз от Белорусского союза конькобежцев. Фигурист собирал деньги на переход в сборную США через краудфандинг
Белорусский союз конькобежцев одобрил переход фигуриста Ивана Десятова в сборную США.
Об этом сообщила его партнерша по танцевальному дуэту Изабелла Флорес.
«Ваня официально получил релиз! 🥳🥳🥳🥳
Сейчас мы с нетерпением ждем возможности провести отличный международный сезон. Такое ощущение, что с наших плеч свалился огромный груз; мы полны энергии и в полном восторге приступаем к работе.
Мы бы не двигались вперед без поддержки этого прекрасного сообщества. Воистину, с вашей помощью мы сделали возможным то, что казалось невозможным.
Большое спасибо всем, кто вносил свой вклад, делился и поддерживал – мы так благодарны ❤️», – написала Флорес.
Ранее Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов на переход в американскую сборную, так как Белорусский союз конькобежцев требовал возместить расходы на подготовку спортсмена.
Флорес и Десятов заняли 10-е место на чемпионате США-2023.
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