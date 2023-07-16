Иван Десятов получил релиз от Белорусского союза конькобежцев. Фигурист собирал деньги на переход в сборную США через краудфандинг

Белорусский союз конькобежцев одобрил переход фигуриста Ивана Десятова в сборную США.

Об этом сообщила его партнерша по танцевальному дуэту Изабелла Флорес.

«Ваня официально получил релиз! 🥳🥳🥳🥳

Сейчас мы с нетерпением ждем возможности провести отличный международный сезон. Такое ощущение, что с наших плеч свалился огромный груз; мы полны энергии и в полном восторге приступаем к работе.

Мы бы не двигались вперед без поддержки этого прекрасного сообщества. Воистину, с вашей помощью мы сделали возможным то, что казалось невозможным.

Большое спасибо всем, кто вносил свой вклад, делился и поддерживал – мы так благодарны ❤️», – написала Флорес.

Ранее Десятов объявил о сборе 25 тысяч долларов на переход в американскую сборную, так как Белорусский союз конькобежцев требовал возместить расходы на подготовку спортсмена.

Флорес и Десятов заняли 10-е место на чемпионате США-2023.

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