Тренер группы Мишина Челошкин: «На чемпионате по прыжкам больше атмосфера праздника, чем на чемпионате России, где напряжение зашкаливает»

Тренер по ОФП группы Алексея Мишина рассказал об атмосфере на чемпионате России по прыжкам.

Турнир пройдет с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

«Я конечно рад, что к нам в гости приедут представители разных регионов и городов. На чемпионате по прыжкам больше атмосфера праздника, чем на чемпионате России, например, где напряжение зашкаливает.

Вспомните, сколько было болельщиков на первом турнире в 2022 году и как поддерживали каждого участника! Кто‑то пробовал для себя новые прыжки или выбросы. Другие спортсмены показали стабильность в выполнении прыжков ультра‑си.

Конечно, это интересно и всем нравится. Хорошо, что есть такие мероприятия! На чемпионате по прыжкам нет такой зажатости, как на любом этапе Гран‑при России», – сказал Егор Челошкин.