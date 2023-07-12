Тренер группы Мишина Челошкин: «На чемпионате по прыжкам больше атмосфера праздника, чем на чемпионате России, где напряжение зашкаливает»

Теги сборная России Егор Челошкин Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Тренер по ОФП группы Алексея Мишина рассказал об атмосфере на чемпионате России по прыжкам.

Турнир пройдет с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

«Я конечно рад, что к нам в гости приедут представители разных регионов и городов. На чемпионате по прыжкам больше атмосфера праздника, чем на чемпионате России, например, где напряжение зашкаливает.

Вспомните, сколько было болельщиков на первом турнире в 2022 году и как поддерживали каждого участника! Кто‑то пробовал для себя новые прыжки или выбросы. Другие спортсмены показали стабильность в выполнении прыжков ультра‑си.

Конечно, это интересно и всем нравится. Хорошо, что есть такие мероприятия! На чемпионате по прыжкам нет такой зажатости, как на любом этапе Гран‑при России», – сказал Егор Челошкин.

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