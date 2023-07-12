Морошкин о ЧР по прыжкам в Санкт-Петербурге: «Уверен, что свободных мест на трибунах у нас не будет»

Николай Морошкин поделился ожиданиями от чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдет с 1 по 4 декабря.

«Я люблю, когда соревнования проходят в моем любимом городе. В Санкт‑Петербурге большое количество ценителей фигурного катания. Поэтому уверен, что свободных мест на трибунах у нас не будет.

Надеюсь, мои ученики поучаствуют турнире. Правда, к прыжковым элементам я имею минимальное отношение», – рассказал хореограф группы Тамары Москвиной.