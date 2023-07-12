Морошкин о ЧР по прыжкам в Санкт-Петербурге: «Уверен, что свободных мест на трибунах у нас не будет»

Теги сборная России Николай Морошкин Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Николай Морошкин поделился ожиданиями от чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Турнир пройдет с 1 по 4 декабря.

«Я люблю, когда соревнования проходят в моем любимом городе. В Санкт‑Петербурге большое количество ценителей фигурного катания. Поэтому уверен, что свободных мест на трибунах у нас не будет.

Надеюсь, мои ученики поучаствуют турнире. Правда, к прыжковым элементам я имею минимальное отношение», – рассказал хореограф группы Тамары Москвиной.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ESF
Нужно фан айди ввести для этого мероприятия, чтобы дебошей не было и пьяные люди не выбегали на лед.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий