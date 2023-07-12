Артур Минчук: «На мастер‑классе в «Игоре» Мишина – Галлямов и Кадырова – Колесов, возможно, покажут свои программы»

Теги сборная России пары Артур Минчук Анастасия Мишина Александр Галлямов Валерий Колесов Ясмина Кадырова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов могут показать новые программы 15 июля.

Об этом сообщил тренер Артур Минчук.

15 июля и 5 августа в ледовом дворце курорта «Игора» в Ленинградской области пройдут мастер-классы Тамары Москвиной.

«У нас уже начинается сезон постепенно, на мастер‑классе в «Игоре» некоторые ребята, возможно, покажут свои программы. Это будут Кадырова/Колесов или Мишина/Галлямов. Будем смотреть по их состоянию», – сказал Минчук.

Также он сообщил, что фигуристы группы Москвиной примут участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдет с 1 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

«Мы всегда рады, когда в Санкт‑Петербурге проходят любые мероприятия, будь то прыжковый турнир, чемпионат России или этап Гран‑при. Наши ребята будут участвовать в этом соревновании. Что будем показывать, решим позже», – добавил тренер.

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1 комментарий

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Додик Аксель
Может кто-то снимет из отдыхающих болельщиков или сами тренеры и потом выложат в интернет эти прокаты новых программ, если они состоятся. Тогда мы до контрольных прокатов уже увидим, что они приготовили к новому сезону. Удачи !
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