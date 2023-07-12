Алена Косторная: «Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский ЧР. Болела я долго, прошла много врачей»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Алена Косторная Фигурное катание

Чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, что в 2015 году переболела мононуклеозом.

Ранее сообщалось, что мононуклеозом заразилась олимпийская чемпионка Анна Щербакова

«Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей.

Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев.

Но я восстановилась, желаю скорейшего выздоровления Ане. Уверена, что у нее все будет супер и она пройдет эту трудность так же, как и все другие на ее пути», — сказала Косторная

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Аленке вообще в юниорах не очень везло, и на ЮЧМ не поехала.
И Ане и Алёнке здоровья, оно и вне спорта будет необходимо.
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svetmel
Ответ Lana74
Выглядит? И как часто Алёна видит свою печень?
Очевидно, выглядит на УЗИ). Спортсмены проходят обследования, вероятно, там и видят
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lanapiano
Спасибо Аленке за поддержку.
Хорошо, хоть здесь не пишут, что она заразилась в 2015 половым путем.
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Приятно читать добрые пожелания Алены, но хочется узнать о состоянии здоровья Анны из первых рук.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ Lanapiano
Спасибо Аленке за поддержку. Хорошо, хоть здесь не пишут, что она заразилась в 2015 половым путем.
Местные эксперты на обеде, еще напишут
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serfer13
Тема мононуклеоза не раскрыта. Ждем следующих экспертов!
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ajvengo
если б в наших обычных больничках на этот нуклеоз проверяли,а не ставили, не глядя, "орз", то по-любому оказалось бы,что мы все по 5 раз им переболели.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гаммаглобулин
Опросите всех, кто болел мононуклеозом и опубликуйте))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ Ajvengo
если б в наших обычных больничках на этот нуклеоз проверяли,а не ставили, не глядя, "орз", то по-любому оказалось бы,что мы все по 5 раз им переболели.
Ну не знаю, вчера когда писали, что очень часто мононуклеоз на первых порах принимают за ОРЗ, в комментах образовалось множество экспертов, которые чуть ли не с первого взгляда его определяют))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Криницкий
Спасибо, Алена, поддержала подружку!
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурманчанин37
Ответ Svetmel
Очевидно, выглядит на УЗИ). Спортсмены проходят обследования, вероятно, там и видят
Судя по всему, сейчас спросят: что такое УЗИ?=))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Таня Крючкова
Ответ Гаммаглобулин
Опросите всех, кто болел мононуклеозом и опубликуйте))
Главная звезда болезни Это Мартен Фуркад. Громче не знаю.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Ответ Николай Криницкий
Спасибо, Алена, поддержала подружку!
Хорошо бы, чтобы Аня хоть раз поддержала свою "подружку" Алену, когда ту травили бомондом.
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сáмсон Самсонов
Ответ Николай Криницкий
Спасибо, Алена, поддержала подружку!
Какая подружка, давно вы их вместе видели, оч общаются, только с оч
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verysia
Ответ Lanapiano
Спасибо Аленке за поддержку. Хорошо, хоть здесь не пишут, что она заразилась в 2015 половым путем.
Так пути заражения дмн озвучил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий