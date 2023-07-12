Матвей Ветлугин: «Рассматриваю грядущий сезон как возможность выбиться наверх и подобраться к пику своей спортивной карьеры»
Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о задачах на новый сезон.
– Нам продлили отстранение. На вашу мотивацию это не сказывается?
– Я не являюсь номером один и даже не вхожу в топ-3, топ-5 на сегодняшний день в мужском одиночном катании. Поэтому говорить о моих притязаниях на медали чемпионата Европы не обосновано.
Даже при максимальной квоте от страны на международные турниры едут три спортсмена. Для себя рассматриваю прошедший и грядущий сезоны как возможность выбиться наверх и подобраться к пику своей спортивной карьеры.
Когда я уже буду среди лучших спортсменов страны, тогда желание вернуться на международную арену будет оправдано. А сейчас у меня, скорее всего, даже такой возможности не было бы.
– Попадание в топ-3 было бы хорошей для вас целью на сезон грядущий?
– Думаю, это цель максимум. В основную сборную у нас отбираются шесть человек – это более реальная цель, к ней буду стремиться вместе с тренерами. Спокойно, равномерно подходить, набирая форму к чемпионату России. Тройка – это было бы идеальным раскладом, близкое к пределам мечтаний.
– Что по поводу планируемого контента на сезон? Будут ли четверные?
– Давайте не будем забегать вперед. Не люблю говорит о несовершенном. Буду катать то, на что я способен, – сказал Ветлугин.
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