Матвей Ветлугин: «Рассматриваю грядущий сезон как возможность выбиться наверх и подобраться к пику своей спортивной карьеры»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о задачах на новый сезон.

– Нам продлили отстранение. На вашу мотивацию это не сказывается?

– Я не являюсь номером один и даже не вхожу в топ-3, топ-5 на сегодняшний день в мужском одиночном катании. Поэтому говорить о моих притязаниях на медали чемпионата Европы не обосновано.

Даже при максимальной квоте от страны на международные турниры едут три спортсмена. Для себя рассматриваю прошедший и грядущий сезоны как возможность выбиться наверх и подобраться к пику своей спортивной карьеры.

Когда я уже буду среди лучших спортсменов страны, тогда желание вернуться на международную арену будет оправдано. А сейчас у меня, скорее всего, даже такой возможности не было бы.

– Попадание в топ-3 было бы хорошей для вас целью на сезон грядущий?

– Думаю, это цель максимум. В основную сборную у нас отбираются шесть человек – это более реальная цель, к ней буду стремиться вместе с тренерами. Спокойно, равномерно подходить, набирая форму к чемпионату России. Тройка – это было бы идеальным раскладом, близкое к пределам мечтаний.

– Что по поводу планируемого контента на сезон? Будут ли четверные?

– Давайте не будем забегать вперед. Не люблю говорит о несовершенном. Буду катать то, на что я способен, – сказал Ветлугин

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
anyen
Такое ощущение, что на вопросы отвечает не Матвей, а Мишин :) Абсолютно его слог и манера речи выражения :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Если Матвей будет прыгать, в том числе и квады, то и программы будут конкурентноспособные. Но это Матвей и сам понимает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий