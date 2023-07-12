Матвей Ветлугин: «Обе программы поставлены, обе объединены общей идеей. Это история одного человека, образ одного персонажа»

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о программах на новый сезон.

– Обе программы поставлены, обе объединены общей идеей. Это история одного человека, образ одного персонажа. Короткую мы ставили с Татьяной Николаевной Прокофьевой – моим тренером и хореографом. А вторую серию этой истории мы создавали с Ильей Авербухом в Москве.

– Детали программы пока раскрывать не будете, я так понимаю.

– Ну да, пожалуй, оставлю до сезона. Как сказал Илья, это насыщенная драма взаимоотношений между мужчиной и женщиной в двух актах.

– Это новый образ для вас?

– Да, определенно. Мне давно хотелось объединить эти программы, хотелось попробовать себя в этих жанрах. По характеру движений, по пластике – это разные программы, они объединены только историей. То есть, не будет такого, что я буду разделять одну стилистику на две программы. Хотелось давно это попробовать. И после успешных двух программ от , я подумал, что в принципе можно сделать.

– Он вас вдохновил на эту историю?

– Не могу сказать, что он прям вдохновитель. Я понимаю, что это нечасто используемый прием, но, по сути своей, он достаточно стандартный. Нет никакой новизны в нашем решении объединить программы. При этом я не считаю, что это можно рассматривать как кальку, копирование. Просто захотелось сделать так.

– Но вообще это задача не из легких. Надо с самого начала настроить зрителя на продолжение истории. Ведь короткая это только первая часть.

– Есть один момент, за который я в определенной мере беспокоюсь. Моя короткая программа будет оканчиваться, как в сериале «А продолжение вы увидите в следующей серии». Там будет определенная недосказанность. Поэтому, если воспринимать программу по отдельности, можно подумать как будто мы недокрутили, не дожали.

Она будет заканчиваться на самом интересном моменте. И зрители, и судьи должны понимать, что это я не сегодня все откатал, что они завтра увидят продолжение, которое приведет историю к логическому завершению, – сказал .

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