Хореограф Навиславская о короткой программе Семененко: «Я предлагала разные варианты. На данном этапе музыку утвердили»

Хореограф Елизавета Навиславская рассказала о работе с фигуристом Евгением Семененко.

«По поводу музыки для короткой программы Жени Семененко – да, я предлагала разные варианты, но как это всегда бывает, в команде все предлагают. На данном этапе эту музыку утвердили. Но ставила программу не я, поскольку я не ставлю программы, а только «допудриваю», доделываю образ, помогаю с выразительностью, с актёрским мастерством.

Пока совсем чуть-чуть с Женей поработали, но надеюсь, что над этой программой мы ещё будем работать перед сезоном», – сказала Навиславская.

Также она рассказала о сборе группы Алексея Мишина в Кисловодске.

«Я в Кисловодске в основном занималась с юниорами. Мы занимались общеразвивающими историями, много работали над актерским мастерством – и со старшими, и с маленькими.

Над программами работала с юниорами, немножко прикоснулись к программам старших – но так, совсем чуть-чуть, потому что там еще утверждается весь технический контент и все, что должно быть с точки зрения технологии. А я обычно подключаюсь на этапе, когда программа с этой точки зрения абсолютно готова», – добавила хореограф.

«Программы Лизы [Туктамышевой] я пока не видела, к сожалению, так как ее не было на сборах, она сейчас уехала в Турцию. Зато могу рассказать о программах Матвея ( ) на новый сезон: ждите неожиданный подход! Матвей сам по себе настолько выразителен от природы, что выдаст очень эмоциональное высказывание.

Я вообще впервые попала на сборы фигуристов и увидела, какие у них серьезные нагрузки в этот период: по два льда в день, растяжка, ОФП, мои занятия... А в целом очень душевные у нас получились сборы и прогулки. Все по‑семейному», – цитирует Навиславскую «Матч ТВ».