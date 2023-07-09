Медведева о планах создать семью: «Это моя перспектива на 10 лет, но мы живем в таком мире, что диапазон планирования – 10 минут»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о планах создать семью.

«Хочется семью, детей. Хочу, чтобы мои дети росли в полноценной семье, были мама и папа. Это тоже довольно-таки большая работа. Отношения – это в принципе очень сложно, такое непаханое поле в моей жизни пока что.

Это моя перспектива на 10 лет, но мы сейчас живем в таком мире, что диапазон планирования – 10 минут, поэтому это просто такие хотелки. Дальше посмотрим, как будет», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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13 комментариев

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Самасебезвезда
Ладно, а где аналитика от спортса сколько человек пришло посмотреть фильм о ЕМ, сколько мест в зале было заполнено, сколько свободных, были ли билеты или вход был бесплатным? Очень жду статью про это.
+24
-9
+15
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Аленка_76
Все успеется Женя. А пока живи и радуйся,строй крепкий фундамент для жизни.
+10
-1
+9
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Anita Levchenko
Ответ tan_kette
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🙈🤣 У кого что болит...
+9
-1
+8
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Victoria Troshin
желаю огромнейшего счастья жене,она потрясающей глубины и искренности девушка,очень хороший и порядочный человек,вот чтобы все,о чем ей мечтается,чтобы все сбылось,чтобы больше улыбалась и сияла,искрилась,как вчера на премьере!!!!
+9
-4
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Мария Коваленко
Женя будет замечательной мамой, на то как она на мастер классах заимодействует с детьми можно любоваться часами.
Пусть у Жени сложится всё самым наилучшим образом, всему своё время
+8
-3
+5
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Виктория Манифик
Женечка, всё придёт в своё время. Желаю тебе счастья, ты искренняя прекрасная девушка.
+6
-2
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Наталья Полякова
Женечка, даст Бог, так и будет. Ты будешь хорошей мамой. 🥰🥰🥰
+6
-3
+3
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катя 1510
Впереди целая жизнь. Пусть у тебя все будет. Семья, дети и счастливая жизнь. Будь счастливой.
+5
-2
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Boginya
Ответ Самасебезвезда
Ладно, а где аналитика от спортса сколько человек пришло посмотреть фильм о ЕМ, сколько мест в зале было заполнено, сколько свободных, были ли билеты или вход был бесплатным? Очень жду статью про это.
Зал был битком, мест хватило не всем.
+8
-5
+3
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Лия Романова
Жене - счастья! про планирование в точку, в нынешнем мире сложно что-то загадывать
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Аленка_76
Ответ Самасебезвезда
Ладно, а где аналитика от спортса сколько человек пришло посмотреть фильм о ЕМ, сколько мест в зале было заполнено, сколько свободных, были ли билеты или вход был бесплатным? Очень жду статью про это.
А вам это зачем?
+7
-6
+1
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tan_kette
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Сáмсон Самсонов
Ответ Самасебезвезда
Ладно, а где аналитика от спортса сколько человек пришло посмотреть фильм о ЕМ, сколько мест в зале было заполнено, сколько свободных, были ли билеты или вход был бесплатным? Очень жду статью про это.
Да вы че это же не Алина, что бы сказать что стакан наполовину пустой
+1
-1
0
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