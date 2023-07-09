Евгения Медведева: «Тутберидзе – жесткий воспитатель. Пришлось работать в 2-3 раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше»

Евгения Медведева назвала Этери Тутберидзе «жестким воспитателем».

Медведева – двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию. 8 июля в Москве состоялась премьера документального фильма «Медведева против Медведевой».

«Этери Георгиевна – жесткий воспитатель, это ни для кого не секрет. Она сама не скрывает, что очень требовательная.

Пришлось работать в два-три раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше, разработать прыжок, который девчонке дан богом, и она может скрутить тройной без особых усилий», – рассказала фигуристка в фильме.