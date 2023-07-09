Евгения Медведева: «Тутберидзе – жесткий воспитатель. Пришлось работать в 2-3 раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше»
Евгения Медведева назвала Этери Тутберидзе «жестким воспитателем».
Медведева – двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию. 8 июля в Москве состоялась премьера документального фильма «Медведева против Медведевой».
«Этери Георгиевна – жесткий воспитатель, это ни для кого не секрет. Она сама не скрывает, что очень требовательная.
Пришлось работать в два-три раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше, разработать прыжок, который девчонке дан богом, и она может скрутить тройной без особых усилий», – рассказала фигуристка в фильме.
А если серьезно, то ЭГТ могла бы точно также, как и другие тренеры сказать «данных нет» и отправить Женю в группу здоровья, где катаются для удовольствия и собственно здоровья. Но ведь нет, взяла, вложила сил в «два-три раза интенсивнее», а ведь гораздо проще было бы забить на не очень перспективную девочку и работать с более одаренными детьми.