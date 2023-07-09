Евгения Медведева: «Тутберидзе – жесткий воспитатель. Пришлось работать в 2-3 раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева назвала Этери Тутберидзе «жестким воспитателем».

Медведева – двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады-2018 по фигурному катанию. 8 июля в Москве состоялась премьера документального фильма «Медведева против Медведевой».

«Этери Георгиевна – жесткий воспитатель, это ни для кого не секрет. Она сама не скрывает, что очень требовательная.

Пришлось работать в два-три раза интенсивнее, чем девочкам, у которых от природы растяжка лучше, разработать прыжок, который девчонке дан богом, и она может скрутить тройной без особых усилий», – рассказала фигуристка в фильме.

6 комментариев

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Ostinato
Вот это жесть конечно. Никогда бы не подумала, что нужно работать в три разв больше, если у тебя от природы нет данных. (Сарказм)

А если серьезно, то ЭГТ могла бы точно также, как и другие тренеры сказать «данных нет» и отправить Женю в группу здоровья, где катаются для удовольствия и собственно здоровья. Но ведь нет, взяла, вложила сил в «два-три раза интенсивнее», а ведь гораздо проще было бы забить на не очень перспективную девочку и работать с более одаренными детьми.
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Ильдар М
какие чудеса) оказывается, есть фигуристки, которые с рождения прыгают тройные и растяжка заложена в опциях по умолчанию. И таким спортсменкам тренер (причем жесткий) разрешает тренироваться в три раза меньше, чем тем, у кого обычное, человеческое тело. Или я что-то не так понял из слов Жени?)
+2
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Евгения Гринева
Ну если нет таланта, можно завершить и найти себя в другом, в чем больше таланта. Странные подобные рассуждения, опять похожие на нытье
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Roman Roman
у Жени был же выбор - не работать в 2-3 раза интенсивнее? сколько можно ныть?
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Анна Стекольщикова
Ответ Roman Roman
у Жени был же выбор - не работать в 2-3 раза интенсивнее? сколько можно ныть?
Она не ноет. Она скорее козыряет трудолюбием
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Roman Roman
Ответ Анна Стекольщикова
Она не ноет. Она скорее козыряет трудолюбием
нет там никакого трудолюбия... пока её "гоняли" в 2-3 раза интенсивнее (кстати, по сравнению с кем?) - результат был, как поехала в канадскую свободу к БОрсеру - всё, развал...
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