БНАДА о том, сможет ли Кисель тренироваться в академии Плющенко: «Могут возникнуть вопросы. Есть такая статья – «запрещенное сотрудничество»

Фигуристка Варвара Кисель вряд ли сможет продолжить тренировки в академии Плющенко.

Об этом сообщили в Белорусском национальном антидопинговом агентстве (БНАДА).

Белорусская фигуристка была дисквалифицирована на два года за использование запрещенного вещества – фуросемида. На данный момент Кисель числится в академии «Ангелы Плющенко».

– Лед «Ангелов Плющенко» является частным, есть ли шансы у Варвары продолжить тренировки там?

– Могут возникнуть вопросы. Есть такая статья – «запрещенное сотрудничество».

Тренеры, которые находятся в системе федерации, [с дисквалифицированными] работать не могут. Если там будут спортсмены национальной сборной, то однозначно могут предъявить запрещенное сотрудничество, – сообщили в агентстве.