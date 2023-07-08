БНАДА о том, сможет ли Кисель тренироваться в академии Плющенко: «Могут возникнуть вопросы. Есть такая статья – «запрещенное сотрудничество»
Фигуристка Варвара Кисель вряд ли сможет продолжить тренировки в академии Плющенко.
Об этом сообщили в Белорусском национальном антидопинговом агентстве (БНАДА).
Белорусская фигуристка была дисквалифицирована на два года за использование запрещенного вещества – фуросемида. На данный момент Кисель числится в академии «Ангелы Плющенко».
– Лед «Ангелов Плющенко» является частным, есть ли шансы у Варвары продолжить тренировки там?
– Могут возникнуть вопросы. Есть такая статья – «запрещенное сотрудничество».
Тренеры, которые находятся в системе федерации, [с дисквалифицированными] работать не могут. Если там будут спортсмены национальной сборной, то однозначно могут предъявить запрещенное сотрудничество, – сообщили в агентстве.
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