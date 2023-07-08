В допинг-пробах Варвары Кисель, дисквалифицированной на два года, был найден фуросемид

Теги допинг женское катание сборная Беларуси Академия Плющенко Варвара Кисель Фигурное катание

Белорусская фигуристка Варвара Кисель была дисквалифицирована за прием фуросемида.

Об этом сообщили в Белорусском национальном антидопинговом агентстве (БНАДА). 

Дисквалификация 16-летней Варвары Кисель началась 20 января 2023 года и завершится 19 января 2025 года. Спортсменка на данный момент числится в академии «Ангелы Плющенко».

«Апелляцию никто не подал. Соответственно, вчера решение вступило в силу. Препарат – фуросемид. Легкий к приобретению на территории России, у нас эти препараты продаются по рецепту врача.

Спортсмен и окружение никаким образом не могут объяснить [попадание в организм вещества].

Евгений Плющенко давал нам информацию о том, что они занимаются образовательными мероприятиями, с этим спортсменом проводились таковые, спортсмен подтверждает.

У нас Варвара тоже проходила образовательные мероприятия. Мы можем предположить, что это простая невнимательность и случайность. Срок дисквалификации – два года», – заявили в агентстве. 

29 комментариев

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Вини
Образовательные мероприятия))))
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Kristine Kristine
Ну и когда начнутся вопли о том, что все четверные в Академии Плющенко только на допинге?
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-6
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Lara_Croft
Смешно, не могут они объяснить) ясно же, что либо вес так сгоняли для квадов, либо выводили с помощью фуросемида другие препараты.
+10
-3
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Viktoria dek
"Окружение и спортсмен не могут объяснить (попадение в организм вещества)", "мы можем предположить, что это простая невнимательность и случайность", а ТШТ и Камилу на всех ресурсах за это четвертовали...
+11
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Oleandra
Как бумеранг-то прилетел быстро.. не прошло и двух лет.
+13
-8
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Додик Аксель
Контролировать вес и похудеть можно и без запрещённых диуретиков. Но девчата идут по лёгкому пути, а в итоге 2 года дисквалификации.
+4
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Алексей Токарев
Ответ Алеся Ткаченко
Ну так тут вроде как никто ничьими стаканами не прикрывался.
Плющенко сказал что случайно попало, это условный "стакан".
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Алеся Ткаченко
Ответ Алексей Токарев
Плющенко сказал что случайно попало, это условный "стакан".
За условный "стакан"спортсменка уже дисквал получила.В следующий раз будет внимательнее
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ribikorto
У тренирующейся у Урманова Ромашовой тоже фуросемид. Пробы взяты в один день.
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Yaroslove
Хороши образовательные мероприятия )) Ну что ж, теперь на всю жизнь ученые будут...
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Алексей Токарев
Шутки про дедушкин стакан будут? Или только про Камилу так можно?
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Алеся Ткаченко
Видимо спортсменка плохо слушала инструктаж по запрещенным препаратам.Значит заслужила дисквал
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KARINA G. (FSK)
Худела
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Алеся Ткаченко
Ответ Алексей Токарев
Шутки про дедушкин стакан будут? Или только про Камилу так можно?
Ну так тут вроде как никто ничьими стаканами не прикрывался.
+6
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Евгения Гринева
Ответ Алеся Ткаченко
За условный "стакан"спортсменка уже дисквал получила.В следующий раз будет внимательнее
Ну потому что Плющенко выгодно слить по-тихому спортсменку без потери собственной репутации, поэтому и нет "условного стакана"
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Два уха
Ответ ribikorto
У тренирующейся у Урманова Ромашовой тоже фуросемид. Пробы взяты в один день.
И этому бумеранг прилетел. Тренерок-неудачник, страшно завидующий Тутберидзе.
+2
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Ира Полубоярова
Апелляцию не подали, значит есть, что скрывать. Жаль Варвару. Несправедливо, что наказана лишь она.

И, к сожалению, этот инцидент а очередной раз бросает тень на российское фигурное катание.
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Леди Брэкнелл
И ещё раз напишу - думать, что допинг не найдут - нереальная глупость. Странно ещё то, что у двух белорусок от разных тренеров одновременно нашли один и тот же препарат. Совпадение?
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Oleandra
Плющенко быстро обвинил во всём спортсменку и выкинул её из своей группы.
+4
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Рав. Зильберман
А кисель нашли?
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