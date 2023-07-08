В допинг-пробах Варвары Кисель, дисквалифицированной на два года, был найден фуросемид
Белорусская фигуристка Варвара Кисель была дисквалифицирована за прием фуросемида.
Об этом сообщили в Белорусском национальном антидопинговом агентстве (БНАДА).
Дисквалификация 16-летней Варвары Кисель началась 20 января 2023 года и завершится 19 января 2025 года. Спортсменка на данный момент числится в академии «Ангелы Плющенко».
«Апелляцию никто не подал. Соответственно, вчера решение вступило в силу. Препарат – фуросемид. Легкий к приобретению на территории России, у нас эти препараты продаются по рецепту врача.
Спортсмен и окружение никаким образом не могут объяснить [попадание в организм вещества].
Евгений Плющенко давал нам информацию о том, что они занимаются образовательными мероприятиями, с этим спортсменом проводились таковые, спортсмен подтверждает.
У нас Варвара тоже проходила образовательные мероприятия. Мы можем предположить, что это простая невнимательность и случайность. Срок дисквалификации – два года», – заявили в агентстве.
И, к сожалению, этот инцидент а очередной раз бросает тень на российское фигурное катание.