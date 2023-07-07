Медведев о дисквалификации Бруксби: «У меня самого один раз было два пропущенных теста»

прокомментировал дело , который предварительно дисквалифицирован за три пропущенных теста на допинг.

«В целом антидопинг – это хорошо. Он нужен, потому что ты никогда не знаешь, кто жульничает, а кто нет.

Но есть обратная сторона. Иногда у кого-то находят 5 миллиграммов запрещенного вещества, и даже антидопинг говорит, что это не может повлиять на выступление.

Очень жаль, если человек ничего не сделал. Я могу такое представить. Ты всю жизнь ничего не делал, а потом получаешь положительный результат. И ты знаешь, что выпадаешь на год или два. Хотя ничего не сделал. А кто-то – сделал.

Нужно быть очень осторожным.

Что касается дела Бруксби, то я не знаю деталей. Но я слышал от тренеров, что контроллер постучал не в ту дверь или что-то такое. У меня самого один раз было два пропущенных теста – в первый год, когда я был в системе. Непростая ситуация.

Не знаю. Представьте, что ты не женат и в последний момент решил переночевать у девушки, которая живет в часе от тебя. Забыл поменять время в системе. Это уже пропущенный тест. И три может накопиться довольно быстро.

У меня долго было два, и я внимательно следил, чтобы не пропустить еще один. С тех пор у меня, по-моему, ни одного пропущенного не было.

Я могу представить, что домофон не сработает. Всякое может случиться. В некоторых случаях людям просто очень не везет.

Но некоторые игроки на самом деле жульничают».

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