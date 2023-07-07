Медведев о дисквалификации Бруксби: «У меня самого один раз было два пропущенных теста»

Теги Уимблдон допинг ATP Даниил Медведев Дженсон Бруксби Теннис

Даниил Медведев прокомментировал дело Дженсона Бруксби, который предварительно дисквалифицирован за три пропущенных теста на допинг.

«В целом антидопинг – это хорошо. Он нужен, потому что ты никогда не знаешь, кто жульничает, а кто нет.

Но есть обратная сторона. Иногда у кого-то находят 5 миллиграммов запрещенного вещества, и даже антидопинг говорит, что это не может повлиять на выступление.

Очень жаль, если человек ничего не сделал. Я могу такое представить. Ты всю жизнь ничего не делал, а потом получаешь положительный результат. И ты знаешь, что выпадаешь на год или два. Хотя ничего не сделал. А кто-то – сделал.

Нужно быть очень осторожным.

Что касается дела Бруксби, то я не знаю деталей. Но я слышал от тренеров, что контроллер постучал не в ту дверь или что-то такое. У меня самого один раз было два пропущенных теста – в первый год, когда я был в системе. Непростая ситуация.

Не знаю. Представьте, что ты не женат и в последний момент решил переночевать у девушки, которая живет в часе от тебя. Забыл поменять время в системе. Это уже пропущенный тест. И три может накопиться довольно быстро.

У меня долго было два, и я внимательно следил, чтобы не пропустить еще один. С тех пор у меня, по-моему, ни одного пропущенного не было.

Я могу представить, что домофон не сработает. Всякое может случиться. В некоторых случаях людям просто очень не везет.

Но некоторые игроки на самом деле жульничают».

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1 комментарий

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Михаил Пригода
И нашим, и вашим станцуем и спляшем) Молодец Даня
+3
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+3
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