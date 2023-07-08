Медведева о фильме про себя: «Снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась. Вы сможете увидеть, как менялся мой характер»
Евгения Медведева поделилась впечатлениями от съемок в документальном фильме.
Сегодня в Москве прошла премьера фильма о фигуристке «Медведева против Медведевой».
«Что почувствовала, когда узнала, что обо мне снимают документальный фильм? В тот момент, когда начали набирать какой-то материал к этому фильму, я была заинтересована в карьере, в спорте, поэтому, возможно, в каких-то кадрах вы увидите, что я не хочу что-то говорить.
У меня был фокус на том, что я выхожу на лед, тренируюсь, меня снимают, и мне трудно от того, что меня снимают, я хочу тренироваться.
Не сказать, что я что-то особенное чувствовала, я думала о тренировках, о том, что будет со мной дальше в фигурном катании. Фильм снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась.
Съемки закончились совсем недавно, и по кадрам вы сможете увидеть, как менялся мой характер, насколько я изменилась как человек», – сказала двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018.
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