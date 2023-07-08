Медведева о фильме про себя: «Снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась. Вы сможете увидеть, как менялся мой характер»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась впечатлениями от съемок в документальном фильме.

Сегодня в Москве прошла премьера фильма о фигуристке «Медведева против Медведевой». 

«Что почувствовала, когда узнала, что обо мне снимают документальный фильм? В тот момент, когда начали набирать какой-то материал к этому фильму, я была заинтересована в карьере, в спорте, поэтому, возможно, в каких-то кадрах вы увидите, что я не хочу что-то говорить.

У меня был фокус на том, что я выхожу на лед, тренируюсь, меня снимают, и мне трудно от того, что меня снимают, я хочу тренироваться.

Не сказать, что я что-то особенное чувствовала, я думала о тренировках, о том, что будет со мной дальше в фигурном катании. Фильм снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась.

Съемки закончились совсем недавно, и по кадрам вы сможете увидеть, как менялся мой характер, насколько я изменилась как человек», – сказала двукратный серебряный призер Пхенчхана-2018. 

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22 комментария

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Mouse.murs
Фильм должен быть интересным. Очень жду.
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Sveta Arhipova
Жду, когда фильм будет доступен для просмотра - посмотрю с удовольствием
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Сашуля П
Очень интересно будет посмотреть весь фильм
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Laura
Уже хочу посмотреть фильм 😭
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катя 1510
Женя ты сильная, смелая, дерзкая. Оставайся всегда такой же очаровательной и великолепной. Верь в себя и ты добьёшься всего, чего желаешь и ни когда не сдавайся. 💙
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Tytti
Очень жду фильм в сети!
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Tytti
Спасибо за фильм!
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Наталья Полякова
Жду фильм с нетерпением! Надеюсь, что после показа, сразу выйдет в сети☺
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Rina
Жду! Очень хочу посмотреть, надеюсь после премьеры сразу где-нибудь появится в сети.
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Илларион
Женя легенда мирового ФК, она как никто достойна чтоб про неё сняли фильм, с удовольствием посмотрю, уверен это бомба!
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Илларион
Ответ Александр Скворцов
Если фильм будет доступен для бесплатного просмотра, обязательно посмотрю!
Таким как вы лучше не надо смотреть😂
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Аленка_76
Женечка- легенда!!!О ком,как не о ней снимать фильмы!
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Люсия Федосова
Жду нетерпением фильм Медведева против Медведевой даже подписалась на Кино. Иск. Интересно посмотреть фильм .
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Светлана Менова
Мартовские коты замяукали)))
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Мила Расковалова
умение сосредоточиться на главном - ещё одна замечательная черта Евгении
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Лакс
Странно что так долго снимали и тем более что года 3 уже не о чем было снимать.
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Jane Earlosofical
Ответ Anna Stefan
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март, апрель , май, июнь.
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Александр Скворцов
Если фильм будет доступен для бесплатного просмотра, обязательно посмотрю!
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Лия Романова
судя по выложенным кадрам с премьеры фильм интересный и крутой!
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Елена Антонова
Жду с нетерпением когда фильм будет доступен для просмотра в сети ❤️
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Anna Stefan
Ответ Светлана Менова
Мартовские коты замяукали)))
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