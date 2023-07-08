Медведева об автобиографической книге: «Пока что я к этому не готова. Глава жизни, которую я хотела бы уместить в книгу, еще не закончилась»

Евгения Медведева заявила, что пока не готова выпускать автобиографию.

«У меня давно была идея запечатлеть все на бумаге и написать книгу. Не просто как мемуары, что вот я проснулась и пошла на тренировку. Хотелось именно в художественном плане сделать жизненный рассказ.

Пока что я к этому не готова. Моя глава жизни, которую я хотела бы уместить в книгу, еще не закончилась.

У меня была перезагрузка после Олимпийских игр. Я старалась не брать в расчет конкуренцию между соперниками. Я поставила себя и поставила Медведеву, которую я хочу видеть и с которой хочу соревноваться», – сказала фигуристка.

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