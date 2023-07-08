Медведева об автобиографической книге: «Пока что я к этому не готова. Глава жизни, которую я хотела бы уместить в книгу, еще не закончилась»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что пока не готова выпускать автобиографию.

«У меня давно была идея запечатлеть все на бумаге и написать книгу. Не просто как мемуары, что вот я проснулась и пошла на тренировку. Хотелось именно в художественном плане сделать жизненный рассказ.

Пока что я к этому не готова. Моя глава жизни, которую я хотела бы уместить в книгу, еще не закончилась.

У меня была перезагрузка после Олимпийских игр. Я старалась не брать в расчет конкуренцию между соперниками. Я поставила себя и поставила Медведеву, которую я хочу видеть и с которой хочу соревноваться», – сказала фигуристка. 

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17 комментариев

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катя 1510
Придет время и мы с удовольствием прочитаем твою книгу Женя. Самое главное будь счастлива. 💖
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Сашуля П
Книгу мы подождем, а пока с удовольствием посмотрим фильм 🤍
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Laura
Интересно когда фильм выйдет онлайн🤔 Я бы посмотрела с удовольствием
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Sveta Arhipova
Эх, жаль, что так не смогла поехать на премьеру - судя по отзывам, фильм интересный
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Наталья Коваленко
Гордимся тобой Женечка ❤️❤️❤️
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Lina Dzhanibek
Хочется посмотреть фильм, Женя - умница!
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Лия Романова
мудрый подход. Учитывая, что Жене больше чем кому-либо есть что рассказать.. вообще, я жду ее автобиографию - неординарная интересная личность, с удовольствием почитаю!
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Аленка_76
Буду очень ждать книгу.Уверенна,будет очень интересно почитать!
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катя 1510
Ты самая яркая ⭐️. Для нас твоих поклонников, ты всегда номер один. Спасибо, что ты есть. Пусть в жизни будет все хорошо. Просто будь счастлива наша Женечка. 💗
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Tytti
С интересом жду и книгу. Классный формат!
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Наталья Полякова
Женечка, у тебя ещё всё впереди. Фильм вышел и книга обязательно будет🙏
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Rina
Правильно Женя говорит, для книги еще рано. Еще столько всего впереди интересного в жизни! Хотя уже и сейчас может поделиться своими мыслями и эмоциями.
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Мила Расковалова
Путь у нашей чемпионки длинный и интересный, думаю и книга будет захватывающая. Сейчас бы фильм посмотреть,отрывки захватили и расстрогали
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Люсия Федосова
Очень рада за Евгению как она мудро рассуждает о смысле жизни . Книгу пишут как подведения итогов жизни .Думаю что Жене ещё рано подводить итоги ..Блин сижу на даче и думаю дай бог дожить чтобы прочитать мемуары Евгении .
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Илларион
У Жени интересный путь в спорте и сейчас довольна насыщенная жизнь, много разных проектов, возможно когда нибудь мы ещё прочтем и книгу о ней, а сейчас можно наслаждаться просмотром фильма!
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