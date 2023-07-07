Туктамышева о работе в медиа: «Такая вероятность есть. Мне это на данном этапе интересно, буду учиться»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах вне спортивной карьеры.

– Некоторые пробуют себя в сфере журналистики. Сможем ли мы когда-нибудь, например, увидеть ваше авторское шоу на онлайн-платформах?

– Да, такая вероятность есть. Я буду стараться работать над тем, чтобы это выглядело качественно и более-менее профессионально. Мне это на данном этапе интересно, буду учиться. Мне интересно попробовать. А дальше – если нет, то буду думать о чем-то другом.

– Не хотите организовать свое шоу? Опыт уже есть – «Горячий лед» в Санкт-Петербурге в 2020 году.

– Чтобы сделать свое качественное ледовое шоу, нужно приложить очень много сил и времени, найти спонсоров, сделать так, чтобы это было актуально, чтобы пришли зрители. Это трудоемкий процесс, к которому я пока что не готова.

Лучше просто сделать шоу с крутыми фигуристами. Мне кажется, что это будет более интересно зрителям, по крайней мере, в России, потому что у нас очень много классных спортсменов.

– Есть ли лично у вас планка, когда заканчивать соревновательную деятельность?

– Когда я пойму, что мне это больше не интересно и что я уже без такой страсти выхожу на лед. Если пойму, что я устала от этого всего.

– В чем заключаются преимущества медийности?

– В том, что к тебе могут обращаться за рекламой – это неплохие финансы. На самом деле, для меня это глубокий вопрос.

– А минусы?

– Когда человек не чувствует такта и входит в чужую зону комфорта, когда очевидно, что я занята своими делами. Для меня это непонятно. Нужно понимать, готов человек к общению или нет.

– Есть ли желание серьезно заняться тренерской деятельностью?

– В какой-то момент своей жизни я себя в этом вижу, но не сейчас, – ответила чемпионка мира 2015 года.

13 комментариев

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Иван Маунтбаттен
Ответ Maria L
так надоела Лиза, что во всех ее ветках отметился 😁 л- логика
Меня попросил гран капитан, а то у Туктамышевой всегда мало комментариев.
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Иван Маунтбаттен
Ответ Maria L
а ну молодец тогда. давай поработай разгоняющим пока Лека не пришла
не уплОчено, сама дежурь:)
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+3
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Viks
буду учиться» --- И это правильно.
+6
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Иван Маунтбаттен
Ответ Hitgoe Himgob
Ну у Лизы и с речью и с внешностью порядок в отличие от некоторых😉
Ты полагаешь, что с внешностью у неё порядок? Спирик и Кафель писали обратное:)
+7
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