Мишин о Костомарове: «Вся жизнь – борьба, и ты яркий пример для любого человека, которого посетило несчастье»
Алексей Мишин прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.
Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали в январе с пневмонией, после чего он на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.
«Вся жизнь – борьба, и ты яркий пример для любого человека, которого посетило несчастье», – сказал Мишин.
«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
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