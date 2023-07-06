Мишин о Костомарове: «Вся жизнь – борьба, и ты яркий пример для любого человека, которого посетило несчастье»

Алексей Мишин прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали в январе с пневмонией, после чего он на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«Вся жизнь – борьба, и ты яркий пример для любого человека, которого посетило несчастье», – сказал Мишин.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице