Мишин о Костомарове: «Вся жизнь – борьба, и ты яркий пример для любого человека, которого посетило несчастье»

Теги Роман Костомаров Алексей Мишин Здоровье Фигурное катание

Алексей Мишин прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы.

Олимпийского чемпиона в танцах на льду госпитализировали в январе с пневмонией, после чего он на фоне осложнений перенес несколько ампутаций.

«Вся жизнь – борьба, и ты яркий пример для любого человека, которого посетило несчастье», – сказал Мишин.

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

1 комментарий

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Н.Ф.
Потом про этот книгу напишут.
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