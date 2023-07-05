Вайцеховская о том, что Валиева должна выступать до Олимпиады-2026: «Иначе останется в истории как большой парадокс: девочка, которая могла все, но не выиграла ничего»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Олимпиада-2026 Камила Валиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская надеется, что Камила Валиева продолжит карьеру до Олимпиады-2026.

«В свое время об Ирине Винер, тренере, на которую в очень многих вещах равнялась Этери Тутберидзе, сплетничали, что она целенаправленно подыскивает учениц среди девочек с татарскими и башкирскими корнями.

Не знаю уж, насколько на самом деле это делалось целенаправленно, но иллюстрационный ряд был красивым: Венера Зарипова, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Ляйсан Утяшева, Алина Кабаева. Слишком мощная компания, чтобы вести речь о случайном стечении обстоятельств, согласитесь.

Тема в разное время неоднократно поднималась в спортивных кругах, и в числе плюсов, которыми обладают девочки с восточной кровью, назывались врожденная гибкость и подвижность суставов (соответственно способность переносить большие нагрузки при меньшем риске получить травму), выразительность, то есть — чувство движения, музыки и ритма, и абсолютное послушание.

Наконец, такие девочки зачастую просто очень красивы. Если они еще и умны, начитаны и умеют хорошо говорить, то, казалось бы, вот она, готовая звезда, которую можно с гордостью демонстрировать миру как в спорте, так и вне его.

Но это не догма и не шаблон, который работает сам по себе. На практике все несколько сложнее. Во-первых, природные данные у всех изначально различны, сколь бы тщательно не велась селекция.

Во-вторых, тренеру (учителям, родителям, самой спортсменке) приходится непрерывно развивать каждое из качеств, чтобы в идеале довести их до безупречности. И далеко не всем это удается.

В этом плане Камила Валиева — идеал. Не просто улучшенная версия всех своих предшественниц, но совершенная модель. Потому что в придачу ко всем возможным и невозможным врожденным плюсам Камила обладает очень высокой работоспособностью и самодисциплиной.

Если та же Загитова, судя по отрывочным высказываниям спортивных времен, периодами работала, что называется, «из-под палки», за что ее даже выгоняли из группы, подход к тренировкам Валиевой всегда представлялся  мне полностью осознанным. Она этого хочет. И у нее получается. Ее даже неудачные программы не портят.

Сейчас периодически звучит мысль, что Камила просто-таки обязана остаться в фигурном катании до следующих Игр и, знаете, лично мне этого очень хотелось бы. Потому что иначе, боюсь, она останется в истории своего вида спорта как самый большой его парадокс: девочка, которая могла все, но не выиграла толком ничего.

Не считать же всерьез за большую победу золото предолимпийского чемпионата Европы (которого Камила, кстати, все еще может лишиться)?

Да, можно говорить о том, что судьба-злодейка, что обстоятельства так сложились, но историческая память устроена таким образом, что вспоминают по прошествии лет применительно к спорту не судьбу, не обстоятельства и не количество заработанных денег. Вспоминают медали и титулы.

Дальше могу только повторить, что написала чуть раньше: на медалях свет клином не сошелся. Но это понимаешь и принимаешь уже после спорта, состоявшись (если повезет) в другой жизни и переосмысливая карьеру. А до тех пор, пока ты в спорте, в голове сидит совершенно другое: что ты пахал, как проклятый, терпел, убивался, жил по жесточайшему режиму и что? Позволить теперь, чтобы все вложенные усилия, нервы близких, да и немалые деньги, кстати, в одночасье, ушли в песок?» – написала журналистка.

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43 комментария

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Ostinato
Лично для меня под подобную характеристику больше подходит Соня Акатьева. Могла всё, но не выиграла ничего, потому что ДР, потому что пандемия, потому что правила меняют, потому что бан российского фк.
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Иван Маунтбаттен
Опять скрипит потертое седло ...
Объясните этой женщине, за что госпожа Тутберидзе выгоняла из группы Алину Загитову и напомните, кто протянул руку помощи травмированному ребенку в тяжелый для неё период.
+21
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+12
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Rusalkom
«девочка, которая могла все, но не выиграла толком ничего»... это можно сказать и про Трусову
+16
-5
+11
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Oleandra
Почему такое целенаправленное изучение только хрустальных учениц, бывших и нынешних? а чего делать Туктамышевой например? она тащится от ОИ к ОИ, так на них и не попадая.. дайте совет ей, "многоуважаемая"
+14
-4
+10
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Иван Маунтбаттен
Ответ Oleandra
Почему такое целенаправленное изучение только хрустальных учениц, бывших и нынешних? а чего делать Туктамышевой например? она тащится от ОИ к ОИ, так на них и не попадая.. дайте совет ей, "многоуважаемая"
Дык Туктамышева не из конвейера, а эта женщина изучает конвейер Хрустального, но при этом пишет , что Липницкая, Медведева, Щербакова, Валиева настолько гениальны, что их к конвейеру не отнесешь, и даже немного "пнув" Трусову, считает, что та тоже штучный товар. Наверно за конвейер будет отдуваться Загитова.)
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Ольга Ив
Ответ Ирина С
О, вот и до Камилы очередь дошла! Кто ещё на очереди?
Алина. Спортс не напечатал первое предложение к этой статье :"Прежде чем подобраться к феномену Алины Загитовой, хотелось бы поговорить вот о чём" и далее эта статья
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Владимир Георгия
Похоже Вой ц, открыла фирму по зарабатыванию на имени Этери, причём искажает факты, по совместительству мстит за то что Этери разоблачила её во вранье.
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fillette
Открыт новый уровень везения - национальность ))).
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AllaS
Загитова сломала руку и поехала травмированная на соревнования , подростка с травмой, разве можно было отправлять на соревнования и она сломала ногу , выступая с травмой в результате .
Как говорят ее коллеги по катку , причём ни одна:: Алина пахала и не отступала от целей, вставала и шла дальше . Талант и большая работа проделана .
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fillette
Ответ AllaS
Загитова сломала руку и поехала травмированная на соревнования , подростка с травмой, разве можно было отправлять на соревнования и она сломала ногу , выступая с травмой в результате . Как говорят ее коллеги по катку , причём ни одна:: Алина пахала и не отступала от целей, вставала и шла дальше . Талант и большая работа проделана .
Нет, она лежала, ела беляши и за полтора года стала лучшей юниорской страны (причем, начав лежать в 12)). А потом, так же, практически не вставая с дивана и иногда гуляя по полям и задумчиво составляя разнообразные расписки, взяла все по взрослым )). Это какой же должен быть даже не талант (таланта на такое не хватит), Дар божий ). А с чего тогда остальные решили, что им то же под силу? ))
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fillette
Ответ Ольга Ив
Алина. Спортс не напечатал первое предложение к этой статье :"Прежде чем подобраться к феномену Алины Загитовой, хотелось бы поговорить вот о чём" и далее эта статья
Ну, то, что Алину оставят на десерт, никто даже не сомневался )). Вот про национальность и немотивированность заход уже сделали )).
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Oleandra
Ответ Надежда Маркова
Туктика тащит Мишин, ему же надо быть на плаву. Ей самой видимо не надоело, потому что получает плюшки от федры и в потолок поплевывает.
ну так пусть Вайцеховская нам про это расскажет.. про Мишина и про Туктика, и про Самодурову с Гуляковой, да и про парней можно.
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fillette
Ответ Ostinato
Лично для меня под подобную характеристику больше подходит Соня Акатьева. Могла всё, но не выиграла ничего, потому что ДР, потому что пандемия, потому что правила меняют, потому что бан российского фк.
У Сони еще есть шанс. У Камилы он был. Даже, если наших допустят до ОИ26, девочке с допинговым скандалом на ОИ в анамнезе вряд ли будут благоволить судьи ( тем более, без Лакерника)... Может дойти и справиться? Может. Чисто теоретически, почему нет. Но Пекин показал, что выступать под большим давлением ей чрезвычайно сложно. Легче не будет.
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katanie-na-ldu
Ответ Ostinato
Лично для меня под подобную характеристику больше подходит Соня Акатьева. Могла всё, но не выиграла ничего, потому что ДР, потому что пандемия, потому что правила меняют, потому что бан российского фк.
Согласна... Во всяком случае, у Камилы хотя бы возможность была, а у Сони, может, и не появится (хотя хочется верить, что это не так). А еще буду печалиться по пока что нереализованным вершинам Майи Хромых. Ее тонкое музыкальное чутье очень импонирует.
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Люсия Федосова
Когда кончится нескончаемая аналитика от ЕВ. Что то устаешь читать ее выводы по наших девушек из ТШТ Такой грубый наброс .Спортс заканчивай ее печатать.
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Лека-Лека
Ответ Oleandra
Почему такое целенаправленное изучение только хрустальных учениц, бывших и нынешних? а чего делать Туктамышевой например? она тащится от ОИ к ОИ, так на них и не попадая.. дайте совет ей, "многоуважаемая"
Тукта тащится от ОИ к ОИ потому, что ее Мишин за уши тянет и потому, что больше она нигде не нужна и ни на что не способна. Не стань Мишина - она будет во втором десятке на ЧР.
+3
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Надежда Маркова
Ответ Oleandra
Почему такое целенаправленное изучение только хрустальных учениц, бывших и нынешних? а чего делать Туктамышевой например? она тащится от ОИ к ОИ, так на них и не попадая.. дайте совет ей, "многоуважаемая"
Туктика тащит Мишин, ему же надо быть на плаву. Ей самой видимо не надоело, потому что получает плюшки от федры и в потолок поплевывает.
+6
-3
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Lana74
"Могла всё..." тут про многих можно так сказать, та же Липницкая, например
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AAPolyansky
Ответ Ostinato
Лично для меня под подобную характеристику больше подходит Соня Акатьева. Могла всё, но не выиграла ничего, потому что ДР, потому что пандемия, потому что правила меняют, потому что бан российского фк.
не выиграла ничего по юниорам из-за обстоятельств - взрослая карьера у нее еще впереди
+3
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Лека-Лека
Уж климакс близится, а Германа все нет - портрет Вайцеховской
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fillette
Ответ Rusalkom
«девочка, которая могла все, но не выиграла толком ничего»... это можно сказать и про Трусову
Таких девочек - длинный список. Те же Радионова, Цурская, Саханович... Поэтому и делается такой акцент на "выиграла все", поскольку именно "все" - редчайшее исключение из общего правила, когда и "что-то" - уже настоящий успех, а "почти все" - редкое счастье. В какой-то момент в погоне за золотом и рекордами об этом стали у нас забывать...
+4
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Надежда Маркова
Ответ За Валенсию с 1999
Медведева и Загитова тоже должны и обязаны
Они ничего не должны и не обязаны, так как они не допингистки.
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Ольга Ив
Ответ fillette
Ну, то, что Алину оставят на десерт, никто даже не сомневался )). Вот про национальность и немотивированность заход уже сделали )).
😊 Изучают....,чтож почитаем, может ещё, что изучили😊
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Александра Волкова
Остапа понесло…
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0
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Дэн Селедкин
Могла все и не выиграла ничего? Это потому что села играть с мошенниками...
+3
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