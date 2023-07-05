Вайцеховская о том, что Валиева должна выступать до Олимпиады-2026: «Иначе останется в истории как большой парадокс: девочка, которая могла все, но не выиграла ничего»

Елена Вайцеховская надеется, что Камила Валиева продолжит карьеру до Олимпиады-2026.

«В свое время об Ирине Винер, тренере, на которую в очень многих вещах равнялась , сплетничали, что она целенаправленно подыскивает учениц среди девочек с татарскими и башкирскими корнями.

Не знаю уж, насколько на самом деле это делалось целенаправленно, но иллюстрационный ряд был красивым: Венера Зарипова, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Ляйсан Утяшева, Алина Кабаева. Слишком мощная компания, чтобы вести речь о случайном стечении обстоятельств, согласитесь.

Тема в разное время неоднократно поднималась в спортивных кругах, и в числе плюсов, которыми обладают девочки с восточной кровью, назывались врожденная гибкость и подвижность суставов (соответственно способность переносить большие нагрузки при меньшем риске получить травму), выразительность, то есть — чувство движения, музыки и ритма, и абсолютное послушание.

Наконец, такие девочки зачастую просто очень красивы. Если они еще и умны, начитаны и умеют хорошо говорить, то, казалось бы, вот она, готовая звезда, которую можно с гордостью демонстрировать миру как в спорте, так и вне его.

Но это не догма и не шаблон, который работает сам по себе. На практике все несколько сложнее. Во-первых, природные данные у всех изначально различны, сколь бы тщательно не велась селекция.

Во-вторых, тренеру (учителям, родителям, самой спортсменке) приходится непрерывно развивать каждое из качеств, чтобы в идеале довести их до безупречности. И далеко не всем это удается.

В этом плане — идеал. Не просто улучшенная версия всех своих предшественниц, но совершенная модель. Потому что в придачу ко всем возможным и невозможным врожденным плюсам Камила обладает очень высокой работоспособностью и самодисциплиной.

Если та же , судя по отрывочным высказываниям спортивных времен, периодами работала, что называется, «из-под палки», за что ее даже выгоняли из группы, подход к тренировкам Валиевой всегда представлялся мне полностью осознанным. Она этого хочет. И у нее получается. Ее даже неудачные программы не портят.

Сейчас периодически звучит мысль, что Камила просто-таки обязана остаться в фигурном катании до следующих Игр и, знаете, лично мне этого очень хотелось бы. Потому что иначе, боюсь, она останется в истории своего вида спорта как самый большой его парадокс: девочка, которая могла все, но не выиграла толком ничего.

Не считать же всерьез за большую победу золото предолимпийского чемпионата Европы (которого Камила, кстати, все еще может лишиться)?

Да, можно говорить о том, что судьба-злодейка, что обстоятельства так сложились, но историческая память устроена таким образом, что вспоминают по прошествии лет применительно к спорту не судьбу, не обстоятельства и не количество заработанных денег. Вспоминают медали и титулы.

Дальше могу только повторить, что написала чуть раньше: на медалях свет клином не сошелся. Но это понимаешь и принимаешь уже после спорта, состоявшись (если повезет) в другой жизни и переосмысливая карьеру. А до тех пор, пока ты в спорте, в голове сидит совершенно другое: что ты пахал, как проклятый, терпел, убивался, жил по жесточайшему режиму и что? Позволить теперь, чтобы все вложенные усилия, нервы близких, да и немалые деньги, кстати, в одночасье, ушли в песок?» – написала журналистка.