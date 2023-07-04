Елена Вайцеховская: «Большинство критических высказываний в адрес Загитовой продиктовано чрезмерно завышенными ожиданиями. И тут самое время вспомнить слова Аршавина»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская опубликовала текст о значении победы на Олимпийских играх.

«Мне задали в личке достаточно логичный и справедливый вопрос: а что, золотая олимпийская медаль — единственное мерило ценности спортсмена и на ней свет клином сошелся? Разумеется, нет.

Просто так сложилось, что в спорте высших достижений победа на ОИ – это та самая максимальная вершина, которую очень многие стремятся достичь. А поражение означает, что несколько лет твоей жизни просто перечёркнуты.

Не согласны? Вспомните реакцию на серебро Жени Медведевой в Пхенчхане, или Саши Трусовой – в Пекине. Хотя можно вспомнить и бронзу Ирины Слуцкой, запущенную в мусорное ведро на Играх в Турине.

Именно так, короче говоря, все и происходит.

Иван Кузнецов, тексты которого я люблю за неожиданный ракурс взгляда и спорность аргументации, тоже написал на днях: мол, пора уже нашим спортсменам прекратить жить только ради побед на Олимпиадах.

Но дело в том, что олимпийская победа – это своего рода подтверждение не только того, что ты – безоговорочно лучший, но и того, что в выбранной профессии ты достиг абсолютного максимума.

Здесь, кстати, мне представляется достаточно ошибочной сама идея валить в кучу «чисто бизнес» в виде американского футбола, НБА или НХЛ, и остальной олимпийский спорт. Хотя на уровне плей-офф та же НХЛ – это спорт в чистом виде с отчаянным желанием обеих сторон любой ценой порвать соперника в клочья. Никто в этот момент об удовольствии публики, как и о бабках, поверьте, не задумывается.

Чем больше я наблюдаю за спортом со стороны (а 18 Олимпиад в этом плане – богатый опыт), тем прочнее убеждение: человека, безусловно, можно лишить возможности стать лучшим в мире. Но заменить такой шанс даже очень финансово-привлекательным суррогатом совершенно невозможно.

Наверное, просто большинство людей устроено таким образом, что подсознательно всегда стремится выиграть. В битве за мамонта, за женщину, за карьеру, в преферанс, наконец.

Но золотая олимпийская медаль достаточно коварная вещь. Многие, уверена, слышали или произносили фразу, что титул олимпийского чемпиона не имеет приставки «экс», что это на всю жизнь, и так далее.

Но для того, кто такую победу одержал, чисто психологически это оборачивается тем, что в неспортивной жизни от него тоже начинают ждать исключительно чемпионских выступлений. Чем бы он ни занимался.

Это тяжело. Очень. Когда Алина Загитова в сентябре 2020-го отказалась от выступления на открытых прокатах и была приглашена комментировать телевизионный ледовый проект, я написала в комментарии, что ей будет неимоверно сложно. Потому что учиться совершенно незнакомому для себя делу придётся в достаточно беспощадном формате телевизионного эфира.

Да и сейчас подавляющее большинство критических высказываний в адрес Загитовой продиктовано тем же самым – чрезмерно завышенными ожиданиями.

И вот тут самое время вспомнить известные слова Андрея Аршавина (вы же просили о футболе?)

Это был текст-отступление, если что...», – написала Вайцеховская

Андрей Аршавин: «То, что мы не оправдали ваши ожидания, – ваши проблемы»

Я хочу, чтобы наша фигурка изобрела себя заново. Хватит жить только ради побед на Олимпиадах

96 комментариев

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АБZ 49
Хм, хорошее в адрес сказать трудно ибо ещё свежо в памяти её самые негативные статьи а адрес совсем юной девочки Алины.
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fillette
Ответ АБZ 49
Хм, хорошее в адрес сказать трудно ибо ещё свежо в памяти её самые негативные статьи а адрес совсем юной девочки Алины.
Она не способна написать про Загитову ничего хорошего. Достаточно вспомнить ее текст после Сайтамы).Уж чище и красивее победы, тем более, после Милана и такого неровного следующего сезона, трудно себе было представить.... С другой стороны, мы вот от Вайц ничего хорошего и не ждем, Потому, пусть пишет, что хочет. Это не влияет на жизнь Алины, и тем более, нашу )). Проспонсировать всю эту "аналитик"у не возьмемся, но так, посмеяться, почему нет )).
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KMR
Вайц проплачивает,чтобы ее сюда забрасывали?
+25
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+22
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*** Monik ***
Вайц похвалила Кузнецова, пнув за аргументацию 😅
Сидит тут, почитывает, ловит волну хайпа, знает что кроме как на имени Тутберидзе и ее девочек, ни на чем такую реакцию не получит)
Неприятная женщина, тут попахивает заказом, хотя и по порыву душевному она такое запросто наклепать может
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deli_skate
А я вот на фан-встрече на Дне Московского спорта с удивлением отметила, насколько свободнее Алина стала говорить. Молодец! Видно, какую работу человек над собой проводит, хотя с такими данными и достижениями могла бы не заморачиваться. Уважаю!
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+20
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KMR
Ответ Montenegro Serbian
А тебе, чтобы её комментировали?) Будем честны, тут взаимовыгодный треугольник: Спорт гонит трафик и байтит комменты и активность в новостях про Вайц ----- сама Вайцеховская типа чувствует своё мнение нужным, когда её спрашивают ---- пользователи Sports ru фармят плюсики на комментах что она не в адеквате и нафиг про неё постят новости. Все в плюсе, никто не в накладе. А тем кому реально на неё пофиг, просто не комментируют новости с ней и пролистывают их.
Да она за 5 лет в телеге собрала 9к подписчиков. Если ее мнение было интересно,то ее бы читали там 100к.
Вот и не понимаю зачем ее тянут на ресурс миллионник.
+23
-3
+20
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deli_skate
А самое поганое, она очень красивая. Да, ЕленСергевна? Бабская зависть - она такая.
+23
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ВИван
Меня уже тошнит от аналитики ЕВ(
+21
-3
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Arzu0203
как вы надоели, нафталиновые товарищи. Вам Загитова лично дорогу перешла, что вы без устали шестой год не контролируете свои высказывания в адрес спортсменки, которая представляла вашу же страну, после побед которой не раз играл гимн страны и поднимался флаг. Как вам не надоело писать свои статьи? Кто ж вам виноват, что на ОИ вы сделали ставку на другую? Кто вам виноват, что ваши деньги прогорели? Оставьте уже в покое девченку, вы хотели, чтоб она не соревновалась--она выполнила вашу хотелку. Что ещё? А дальнейший её контент уже не должен вас волновать. Вы думали, что Алина в домик спрячется и не будет отсвечивать своей красотой? Ага, держите карман шире. Уже до тошноты противны ваши речи
+19
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ЛисаАлиса78
Так лицемерно писать про Алину и при этом публиковать откровенно неудачное фото во вращении в своём канале, мол ну не Мэрэлин
+19
-2
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Ольга Ив
Ответ papadok
Ошибка не в обманутых ожиданиях, а в самой серьезности этих ожиданий. Во всех начинаниях Алина выступает прежде всего как инфлюенсер. Она не боксер, не фехтовальщица, не певица и пока еще не ведущий и не комментатор толком. Возможно, она студентка, да и то, кто его знает, при такой медийной нагрузке. Постановочность этих мероприятий особенно хорошо была видна в фехтовальном поединке. А мы с пеной у рта доказываем, насколько Алина крута во всех этих флешмобах. Когда клоун на арене поднимает огромные бутафорские гири, вы же не станете утверждать, что он устанавливает мировой рекорд в подъеме тяжестей.
Для всех адекватных людей понятно, что на дне московского спорта были представлены показательные тренировочные мероприятия. Щербакова тоже не теннисистка, Трусова не спортсмен в лёгкой атлетике (прыжки), Валиева не танцор брейка, чего они ещё там показывали. От них же вы ничего не ждали, претензий не предьявляли. Или вы там понимали, что это только показательные выступления, а к Алине со всей серьёзность так сказать
+16
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Ника138
Столько букв всего лишь для того, чтобы поизощренней набросить на Загитову? Щас Сергеевна разродится всей мощью своего писательского таланта, одно ее "на одном крыле" чего стоило...
+19
-3
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Лена Диор
Какие ожидания , Алина самая успешная фигуристка России, у неё масса контрактов, шоу, живёт припеваюче, никого не хейтит ради денег как данная бабка, теперь у неё будет собственная шфк, какие ожидания были? Уедет в Ижевск и сгинет
+23
-7
+16
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fillette
Ответ ЛисаАлиса78
Так лицемерно писать про Алину и при этом публиковать откровенно неудачное фото во вращении в своём канале, мол ну не Мэрэлин
Ну, с последнего выступления точно не выложит. В том числе и любое вращение )).
+17
-1
+16
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noangel
Алина Загитова - Молодая. Яркая. Дерзкая. Талантливая!!! Её пути - не ваши пути. Смиритесь с этим.
+19
-4
+15
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Мар-ина
Нет никаких критических высказываний, есть заказ. Мы же знаем, как умеют красиво облизывать журналисты не очень умных, не очень красивых, не очень сильных, но таких нужных. 😂
+19
-4
+15
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Лека-Лека
У нас у всех чрезмерно завышенное ожидание - НЕ ХОТИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЧИТАТЬ БРЕДНИ ВАЙЦЕХОВСКОЙ.

Как бы оно стало реальностью???
+16
-2
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fillette
Ответ ɔculpa
Вы посмотрите, сколько комментов в среднем собирают здесь новости с Вайц, особенно, её высказывания про девушек. Это скорее Спортс ей приплачивает, чтобы она не останавливалась.
Про Загитову и без Вайц собирают )).
+14
-1
+13
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Туц
Ответ papadok
Ошибка не в обманутых ожиданиях, а в самой серьезности этих ожиданий. Во всех начинаниях Алина выступает прежде всего как инфлюенсер. Она не боксер, не фехтовальщица, не певица и пока еще не ведущий и не комментатор толком. Возможно, она студентка, да и то, кто его знает, при такой медийной нагрузке. Постановочность этих мероприятий особенно хорошо была видна в фехтовальном поединке. А мы с пеной у рта доказываем, насколько Алина крута во всех этих флешмобах. Когда клоун на арене поднимает огромные бутафорские гири, вы же не станете утверждать, что он устанавливает мировой рекорд в подъеме тяжестей.
никто в серьез не думает что она честно обыграла ОЧ по фехтованию, поединок так то не серьезный был. По вашей же аналогии если в цирке поднимают бутафорские гири не нужно кричать "А гири не настоящие", все это понимают, но смотрят шоу и получают удовольствие.
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Melnikov1968
В чем завышенность ожиданий? Занимается человек своими делами, проявляет активность в разных сферах деятельности, стремится узнавать что-то новое. Кроме ее фанатов это никому неинтересно. Неужели Вайц считает, что вся страна только и думает о том, чем занимается Загитова? У людей своих дел хватает.
+12
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fillette
Ответ KMR
Да она за 5 лет в телеге собрала 9к подписчиков. Если ее мнение было интересно,то ее бы читали там 100к. Вот и не понимаю зачем ее тянут на ресурс миллионник.
Потому, что пишет о, что здесь востребовано ).
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Анна Беляева
Лучше бы вы Крылову с днём рождения поздравили, чем форсить опусы Вайцеховской!

Анжелику Алексеевну с праздником! Больших успехов на тренерском поприще. Вырастить многих чемпионов и гордиться ими на всех стартах!
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fillette
Ответ Stewee
Основная критика Загитовой основана на том, что Алиначка в каждой бочке затычка. Если бы она просто каталась в ледовых шоу, как другие экс-фигуристы, хейта было бы намного меньше.
Точно, а то мешает и в теннис играть, и йогой заниматься, и в шары катать, и песни записывать и ЛП вести... Ужас какая эта Загитова )).
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fillette
Ответ papadok
Ошибка не в обманутых ожиданиях, а в самой серьезности этих ожиданий. Во всех начинаниях Алина выступает прежде всего как инфлюенсер. Она не боксер, не фехтовальщица, не певица и пока еще не ведущий и не комментатор толком. Возможно, она студентка, да и то, кто его знает, при такой медийной нагрузке. Постановочность этих мероприятий особенно хорошо была видна в фехтовальном поединке. А мы с пеной у рта доказываем, насколько Алина крута во всех этих флешмобах. Когда клоун на арене поднимает огромные бутафорские гири, вы же не станете утверждать, что он устанавливает мировой рекорд в подъеме тяжестей.
Ну, поклонники Алины понимают разницу между реальным боем и мастер-классом, который дают Алине (причем, в ТЗ выкладывали даже то, как Карина показывает, как держать шпагу перед началом боя )). Но на мастер-класс-то фиг набросишь и про перспективы в сборной по фехтованию фиг порассуждаешь )). И уж точно не вы с пеной у рта хвалите Загитову )). Карина похвалила - с координацией у Алины действительно все в порядке, мероприятие прошло успешно, как и задумывалось, положительного внимания обеим девушкам было много). Но если Алина решит поднять бутафорские гири, вы же в первых рядах прибежите доказывать, что она собралась в тяжелую атлетику ))).
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Маргарита В Сафронова
Алина просто всех затмевает. Ну, дар у неӗ такой. Что бы она ни делала, все сразу бегут смотреть, включая тех, кто говорит, что видеть еӗ не может)))))))
+12
-2
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