Бенуа Ришо поставил произвольную программу Евгению Семененко
Французский хореограф Бенуа Ришо поставил произвольную программу чемпиону России по фигурному катанию Евгению Семененко.
Об этом сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин.
«В этом сезоне я пригласил в Питер моего хорошего приятеля Бенуа Ришо, чья творческая карьера много лет назад начиналась с сотрудничества со мной и моими подопечными.
Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Вспоминаю его первые шаги, постановки Лизе (Туктамышевой), Андрею Лазукину и другим нашим ученикам.
Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю – Беня, постоянно развивается, а что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста – оно удивляет.
Был рад снова сотрудничать с ним, и такое же ощущение у Жени Семененко, которому была поставлена произвольная программа.
По старой дружбе повезло Роме Хамзину и Агате Петровой, которые получили короткие программы от мэтра с мировым именем», – сказал Мишин.
Я прям в нетерпении увидеть результат этого союза - саму постановку. Женя довольно креативный вьюноша, так что креативный постановщик для него - это прям алмазно хорошо.