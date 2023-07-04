Бенуа Ришо поставил произвольную программу Евгению Семененко

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание женское катание Бенуа Ришо Евгений Семененко Агата Петрова Роман Хамзин Фигурное катание

Французский хореограф Бенуа Ришо поставил произвольную программу чемпиону России по фигурному катанию Евгению Семененко.

Об этом сообщил тренер фигуриста Алексей Мишин.

«В этом сезоне я пригласил в Питер моего хорошего приятеля Бенуа Ришо, чья творческая карьера много лет назад начиналась с сотрудничества со мной и моими подопечными.

Хочу сказать, что манера этого хореографа весьма необычна, что сделало его одним из лучших ледовых постановщиков нашей эпохи. Вспоминаю его первые шаги, постановки Лизе (Туктамышевой), Андрею Лазукину и другим нашим ученикам.

Будет справедливо отметить, что Бенуа или, как я его дружески называю – Беня, постоянно развивается, а что касается его мастерства скольжения и выразительности как фигуриста – оно удивляет.

Был рад снова сотрудничать с ним, и такое же ощущение у Жени Семененко, которому была поставлена произвольная программа.

По старой дружбе повезло Роме Хамзину и Агате Петровой, которые получили короткие программы от мэтра с мировым именем», – сказал Мишин.

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22 комментария

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Sky Smoker
Ришо - прекрасный постановщик, очень креативный. Вон Сакамото какие классные программы ставил, ту же Матрицу или ПП под музыку из Пианиста.
Я прям в нетерпении увидеть результат этого союза - саму постановку. Женя довольно креативный вьюноша, так что креативный постановщик для него - это прям алмазно хорошо.
+12
0
+12
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kate_ko
Ответ Sky Smoker
Ришо - прекрасный постановщик, очень креативный. Вон Сакамото какие классные программы ставил, ту же Матрицу или ПП под музыку из Пианиста. Я прям в нетерпении увидеть результат этого союза - саму постановку. Женя довольно креативный вьюноша, так что креативный постановщик для него - это прям алмазно хорошо.
и про огонь Рике тоже он ставил, если не ошибаюсь. огненная прога была
+11
0
+11
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Алеся Ткаченко
Интересно,что из этого выйдет.Жене удачи.
+10
0
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Irina037
Заинтригована
+10
0
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Настя Розова
Вау, неожиданно. Интересно, что Бенуа поставит Жене. Я помню его олимпийские программы для Каори, они был огонь. Чистый.
+10
-1
+9
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Karina kolesnikova
Профессор крут, что сохраняет международные контакты! Очень интересно, что там в итоге получится.
+8
0
+8
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Sonyas
А вот это уже интересно! Жене должны подойти программы Ришо.
+6
0
+6
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Mikhail Lopatin
О, ну что сотрудничество Бенуа с командой Мишина, несмотря ни на что, продолжается -- это здорово! :) Вообще радует, что группа Мишина в последние годы не варится в своем собственном хореографическом соку -- то Бенуа им ставит, то Ше-Линн, то Стефан, то (разные) наши хореографы. Это здорово.
+5
0
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Sky Smoker
Ответ kate_ko
и про огонь Рике тоже он ставил, если не ошибаюсь. огненная прога была
Ооо, так это Ришо был постановщиком прекрасной The Fire Within? Обожаю эту программу и в своё время засмотрела её, наверное, до дыр: Рикуля была в ней пламенно хороша)
+5
0
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Виктория Устинова
Ответ Алеся Ткаченко
Интересно,что из этого выйдет.Жене удачи.
Да, любопытно будет посмотреть!
+4
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Katerina Sunny
А вот это уже интересно. Думала, что не в этом сезоне.
+4
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galik55
Профессор, так и оставьте , как поставил Ришо. Женю слиться с программой, удачи и очень ждем. Это очень хорошо, что разные хореографы в группе Мишина ставят программы
+3
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kate_ko
Ответ Sky Smoker
Ооо, так это Ришо был постановщиком прекрасной The Fire Within? Обожаю эту программу и в своё время засмотрела её, наверное, до дыр: Рикуля была в ней пламенно хороша)
искренне надеюсь, что я вас не дезинформировала! может, знатоки подтвердят или опровергнут, но у меня в памяти, что Ришо постановщик этого шедевра
+3
0
+3
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Katerina Sunny
Ответ kate_ko
искренне надеюсь, что я вас не дезинформировала! может, знатоки подтвердят или опровергнут, но у меня в памяти, что Ришо постановщик этого шедевра
Да, КП The Fire Within ставил Ришо.
+3
0
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Додик Аксель
Ну очень неожиданно, зато интриги и интереса будет предостаточно в новом сезоне. Все с удовольствием будут смотреть прокат Жени и обсуждать саму постановку программы. Лично мне хотелось, раз уж Ришо решился на сотрудничество с Мишиным, чтобы он Ветлугину поставил программу. Но судя по высказыванию Матвея там иная идея и другой постановщик.
+3
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kate_ko
Ответ Katerina Sunny
Да, КП The Fire Within ставил Ришо.
ура! и спасибо)
+2
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Maria L
а можно я возьму пример с болельщиков Коляды и начну искать заговор в том что для любимой ученицы Мишина не наняли заморского постановщика, а ограничились Авером. разлюбил Мишин Лизу, списал, или возможно специально отправил ее в Казахстан пока Ришо ставил Семененко программы 🤡🤡🤡
+2
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Maria L
Ответ Светлана Романова
Какой Лизе Ришо,она еле ползает,к тому же не ЧР,денежка только для чемпиенов.Коляде опять не повезло,в отличие от Хамзина и Петровой.Да что ж это за рок такой.
я рада что вы поняли мой намек с заговорами, ахаха
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Maria L
Ответ Алеся Ткаченко
Какая Лиза еще??Там Мишеньку сливают!!!Караул
сначала Мишу сольют, потом Лизу ,таков план Мишина 👍
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