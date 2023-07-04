Железняков о словах Плющенко в его адрес: «Человеку захотелось меня обидеть, но он показал собственную моральную некрасоту»

Теги Евгений Плющенко сборная России Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Алексей Железняков высказался о конфликте с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

– Был случай, когда Евгений Плющенко высказался в вашу сторону: «Кто это роток открыл? Дайте лупу». 

– Это конфликт столетней давности, когда от нас убежали девочки. Конечно, это несравнимые вещи, я не спортсмен, я хореограф. Я знаю свое место, я знаю, кто я.

Я не претендую на звание супер-тренера, который царь и бог в мире фигурного катания. Я работаю на своем поприще. В команде должно быть понятие, что каждая шестеренка дает общий механизм, даже колесо в телеге играет огромную роль.

Поедет телега без одного колеса? Конечно, нет. И в этой телеге каждый механизм отвечает за себя: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Ксения Поталицына, Алексей Железняков.

Я не обращаю внимания на такие вещи, меня это не унижает. Человеку захотелось меня обидеть, но он скорее показал собственную моральную некрасоту, – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе

28 комментариев

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Olga.t
Свою "моральную некрасоту" Алексей в последнее время открывает особенно ярко.
+20
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k4rmazin2007
"Поедет телега без одного колеса? Конечно, нет"
О как осмелел Железяков. Уже прямо намекает Тутберидзе, что без него они никуда не поедут))
+17
-4
+13
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Sky Smoker
"Я знаю свое место, я знаю, кто я".
Товарищ Железняков, ты в этом так уверен?)) Или знаешь - относительно своей хозяйки?)
+11
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k4rmazin2007
Ответ Алеся Ткаченко
Железякин,так ты от Плюща далеко не ушел.Точнее ты совсем от него никуда не ушел,вы два сапога пара.Только и соревнуетесь друг с другом кто больше некрасоты покажет
Железняков делает то, что ему велит Тутберидзе. Просто сама она не хочет развенчивать миф про "мудрую и неконфликтную женщину")
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Анастасия Платонова
Уважаемый товарищ или господин Железняков! А вы-то как показали свою "моральную красоту", когда девочек грязью поливали?
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Леди Брэкнелл
😂😂😂
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Люсия Федосова
Боже мой еще долго мы будем читать опусы этого хореографа который примазывает себя к избранным. Спортс надоело читать его вирши .
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Vendetta4111323
Этери, зачем оно тебе?🤔
+5
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Ирина С
Ответ Agura
Это о Плющенко, который договорился до заседания комиссии по этике!
Ну, если Плющенко "договорился до заседания комиссии по этике", то, значит, он не боится отвечать за свои слова и не прячется за старших товарищей.
+5
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Ирина С
Трусость: "Я не обращаю внимания на такие вещи, меня это не унижает. Я отыграюсь на тех, кто слабее и не сможет мне ответить!"
+6
-3
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Леди Брэкнелл
Ответ Agura
Это о Плющенко, который договорился до заседания комиссии по этике!
О чем и с кем? Где можно об этом прочитать?
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Olga.t
Для Железнякова важно сейчас вОвремя остановиться в своих речах, чтобы не оказаться пятым колесом в телеге))
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sabina_katarina
Как вообще додумались брать вью у этого персонажа? Чем он знаменит, словесными перепалками?
+3
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Е...С
Железняков по Плющенко соскучился, никто на него без упоминания Евгения внимание не обращает. Надеюсь, он пройдет мимо и лупу доставать не будет. Возможно, это план Тутберидзе, очень хочется попинать Плющенко, а верный паж всегда готов выполнять задания.
+7
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Vilnus
Наверное после сторис Плющенко о новой школе, Железнякову захотелось напомнить о себе. Не знаю, в чём связь, но как -то вот так эта новость сыграла на Алексея. Разыгралось желание поговорить обо всех
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Pentrak
А сам Алёшенька у нас чистой души человек, да
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Agura
Ответ Den3Lo
Он показал работу на мешке, по которой понятно, что там уровень занятий максимум неделя-две. Да даже не в этом дело - тебя к ответу призвали на глазах всех болельщиков, а ты не вышел. И даже не в том дело, что струсил тогда, а в том, что продолжает качать эту тему до сих пор. Все всё видели..
Железняков признал, что был не прав и принес свои извинения!
А Плющ трусливо оскорбил девочек из других ТШ - и тишина. Как воды в рот набрал! Вот это настоящая трусость!
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varick
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Железняков 10 лет учил Алиначку танцевать. Результат этой учебы она показала, когда фриковато дергалась под свою фонограмму у Зиверт.
Полное фиаско. 😣
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Алеся Ткаченко
Ответ k4rmazin2007
Железняков делает то, что ему велит Тутберидзе. Просто сама она не хочет развенчивать миф про "мудрую и неконфликтную женщину")
Ну это понятно.
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Agura
Ответ Ирина С
Ну, если Плющенко "договорился до заседания комиссии по этике", то, значит, он не боится отвечать за свои слова и не прячется за старших товарищей.
🤣🤣🤣 за "неговешек" побоялся принести извинения!!! Оочень "смелый" поступок!
Второй год " наслаждаемся" высказываниями начинающего!
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Agura
Ответ Den3Lo
Я хоть и не люблю Плюща, но он тебя по мужски в ринг вызвал за слова ответить, а ты сбежал, а теперь КО-КО тут разводишь. Уж если струсил, то вообще не упоминай его в разговоре
Струсил Плющ, который нанял профессионального боксера или кого там!
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Den3Lo
Ответ Agura
Струсил Плющ, который нанял профессионального боксера или кого там!
Он показал работу на мешке, по которой понятно, что там уровень занятий максимум неделя-две. Да даже не в этом дело - тебя к ответу призвали на глазах всех болельщиков, а ты не вышел. И даже не в том дело, что струсил тогда, а в том, что продолжает качать эту тему до сих пор. Все всё видели..
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Den3Lo
Ответ Agura
Железняков признал, что был не прав и принес свои извинения! А Плющ трусливо оскорбил девочек из других ТШ - и тишина. Как воды в рот набрал! Вот это настоящая трусость!
Если бы Железняков реально (для себя) признал, что был не прав, то помалкивал бы на эту тему далее, но горит у него до сих пор. Только вот после драки кулаками не машут. Ну, а Плющенко и его косяки я не оправдываю тоже - это вообще ходячий кринж.
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