Алла Лобода: «Год назад мне предлагали вернуться, предлагали партнера, но я поняла, что все, что хотела сказать в спорте, сказала»

Алла Лобода рассказала, что ей предлагали вернуться в фигурное катание.

Лобода выступала в танцевальном дуэте с Павлом Дроздом. Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

– , ты достаточно рано завершила карьеру – в 20 лет. Можешь рассказать, как ты к этому приходила и как сейчас смотришь на это? Возможно, за эти годы ты как-то поменяла отношение к этой теме.

– Во-первых, я не считаю, что у меня было раннее завершение карьеры. Мне кажется, сейчас мои мысли не отличаются от тех, что были три-четыре года назад, когда я завершила. На моем пути встречалось много талантливых спортсменов, которые мне казались теми, кого я не смогу догнать, и они закончили гораздо раньше, не добившись больших результатов.

К своему решению я приходила долго, наверное, за год до завершения уже задумалась, но потом решила дать себе второй шанс, попробовать. Дальше полгода была в смятении, но потом все-таки решила завершить.

При этом фигурное катание никуда из моей жизни не ушло. Я безумно люблю этот вид спорта, сейчас полюбила даже еще сильнее, когда смогла посмотреть на него с другой стороны. Конечно, с какой-то стороны было страшно заканчивать, потому что я знаю много историй, когда кто-то не находил себя после спорта.

И следующие год-два у меня как раз был период жизни, посвященный поиску себя. Я очень много всего пробовала: тренировала, участвовала в шоу, училась на спортивного журналиста, оканчивала институт. Это был бесконечный поиск себя, было очень интересно, занимательно.

Попробовав все, поняла, насколько горю тренерством, работой с детьми – когда они из маленьких неуклюжих «топтунов» превращаются в плавных, красивых, пластичных фигуристов. Я вообще это обожаю!

– Был ли какой-то определенный момент, толчок, когда ты поняла, что все – завершаю?

– Нет, такого вообще не было. Это было действительно очень долгое, обдуманное решение. Я вообще человек неспонтанный, поэтому долго к этому шла. Но ни на секунду не пожалела, никогда не было мыслей, что сейчас я бы как-то по-другому сделала. Не жалею вообще ни о чем.

Год назад мне предлагали вернуться, предлагали партнера, но я поняла, что все, что хотела сказать в спорте, сказала. Теперь могу тоже показать себя, но с другой стороны, – сказала экс-фигуристка.