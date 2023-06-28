Тарасова об информации про ее здоровье: «Уже не знаю, как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о состоянии своего здоровья.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасовой повысилось давление, из-за чего ей якобы вызывали скорую помощь.

«Перестаньте слушать это и смотреть. Уже не могу просто зайти к врачу, например, взять направление на «Пенталгин».

Уже не знаю, как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят!» — сказала Тарасова.