Вероника Дайнеко: «Гуменник присматривался к штабу Тутберидзе, к нему тоже присматривались. Благодаря этому работа над постановкой шла успешно»

Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала о работе фигуриста с Даниилом Глейхенгаузом.

Глейхенгауз поставил Гуменнику произвольную программу на новый сезон.

«Переговоры шли недолго. Я обратилась к штабу Этери Георгиевны, и довольно быстро вопрос был решен. Эта идея принадлежала мне, и Тамара Николаевна Москвина, в клубе которой я работаю, ее полностью поддержала. Также идею одобрил Николай Юрьевич Морошкин.

Почему обратилась именно к Даниилу Марковичу? Петя уже участвовал в шоу Этери Георгиевны, видел этих специалистов. Он уже взрослый спортсмен, который знает, что ему нужно. Петр присматривался к штабу Этери Георгиевны, к нему тоже присматривались. Благодаря этому работа над постановкой шла успешно.

Программу сделали довольно быстро. Пока подготовка к сезону идет по плану», — сказала Дайнеко.