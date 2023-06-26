Вероника Дайнеко: «Гуменник присматривался к штабу Тутберидзе, к нему тоже присматривались. Благодаря этому работа над постановкой шла успешно»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Петр Гуменник Даниил Глейхенгауз Вероника Дайнеко Фигурное катание

Тренер Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала о работе фигуриста с Даниилом Глейхенгаузом.

Глейхенгауз поставил Гуменнику произвольную программу на новый сезон. 

«Переговоры шли недолго. Я обратилась к штабу Этери Георгиевны, и довольно быстро вопрос был решен. Эта идея принадлежала мне, и Тамара Николаевна Москвина, в клубе которой я работаю, ее полностью поддержала. Также идею одобрил Николай Юрьевич Морошкин.

Почему обратилась именно к Даниилу Марковичу? Петя уже участвовал в шоу Этери Георгиевны, видел этих специалистов. Он уже взрослый спортсмен, который знает, что ему нужно. Петр присматривался к штабу Этери Георгиевны, к нему тоже присматривались. Благодаря этому работа над постановкой шла успешно.

Программу сделали довольно быстро. Пока подготовка к сезону идет по плану», — сказала Дайнеко. 

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5 комментариев

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Два уха
Странно, почему не к Бракадемии, там же - лучшие хореографы с мировым именем, звёзды театра и балета и тэпэ.
+10
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Роман Волков
Уверен, программа очень понравится❤️
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Елена Ковалёва
И присмотрелись...
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Блинчик
В России вообще ни у кого нет яиц, чтобы не поддержать вмешательство Тутберидзе.
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