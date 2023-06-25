Даниил Глейхенгауз поставил произвольную программу Петру Гуменнику

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику в Новогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза. Музыка к программе на данный момент неизвестна.

В прошедшем сезоне Гуменник выиграл Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.