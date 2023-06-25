Даниил Глейхенгауз поставил произвольную программу Петру Гуменнику
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику в Новогорске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза. Музыка к программе на данный момент неизвестна.
В прошедшем сезоне Гуменник выиграл Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.
А если серьёзно, то интересно будет посмотреть!)
Хотела состроумничать, да не вышло?)
Но из всех наших мальчиков Петя самый интересный и неординарный, такой тонкий, сильный и балетный, очень хочется увидеть, что из этого получится
Сезон ожидается огненным
Вот почему- то мне кажется это отличный тандем фигурист- хореограф. Удачи на новых стартах Петру.