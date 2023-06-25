Даниил Глейхенгауз поставил произвольную программу Петру Гуменнику

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Даниил Глейхенгауз Фигурное катание

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поставил новую произвольную программу фигуристу Петру Гуменнику в Новогорске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. 

Отмечается, что это первое сотрудничество Гуменника и Глейхенгауза. Музыка к программе на данный момент неизвестна.

В прошедшем сезоне Гуменник выиграл Гран-при России и занял второе место на чемпионате страны.

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17 комментариев

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MockingBird
Есть предчувствие, что будет бомба. После Раммштайна ясно, что Петя не только в лирику может) интересно, в каком образе его увидел Даниил Маркович))
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блОК
Интересно, что получится
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Viktoria dek
Съездил Петя в тур Этери)
А если серьёзно, то интересно будет посмотреть!)
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Светлана Менова
Ответ Lilek Li
очередной шторм или болеро?)
Угу, Призрак оперы. Который Петя уже катал.

Хотела состроумничать, да не вышло?)
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Светлана Менова
Любопытный эксперимент. Даниил на стороне очень редко ставит. Последнее, что я помню - это "Трон" Павлюченко - Ходыкина.
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*** Monik ***
Необычное сотрудничество
Но из всех наших мальчиков Петя самый интересный и неординарный, такой тонкий, сильный и балетный, очень хочется увидеть, что из этого получится
Сезон ожидается огненным
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Додик Аксель
Интересно будет посмотреть, что из этого нового сотрудничества создали автор и исполнитель.
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Skyolker
Ого! Крутая новость!
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Oleandra
Если Даниил ещё и музыку выбрал, то это должно на уровне получиться.. хрустальные проги прошедшего сезона мы во многих подражаниях увидим, а тут всё-таки от автора будет)
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Ирина Иванова
С нетерпением ждём увлекательный сюжет Первого канала о процессе постановки программы Петра и других фигуристов/фигуристок)
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Anna Stefan
Ответ Светлана Менова
Угу, Призрак оперы. Который Петя уже катал. Хотела состроумничать, да не вышло?)
Болеро тоже))) Ещё до тура Тутберидзе.
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*** Monik ***
Ответ Ирина Иванова
С нетерпением ждём увлекательный сюжет Первого канала о процессе постановки программы Петра и других фигуристов/фигуристок)
Что-то первый притих, и Шоу Тутберидзе в Москве явно снимали, но так и не показали по тв. А я спецом видео не смотрела, ждала от Первого канала …
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katerianna
Хорошо, если только прога.(
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AllaS
А вот это очень интересное сотрудничество. Пётр в этом сезоне удивлял и удивлял на каждом старте.
Вот почему- то мне кажется это отличный тандем фигурист- хореограф. Удачи на новых стартах Петру.
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