Петр Гуменник: «Работа с Глейхенгаузом и Тутберидзе оправдала ожидания, программа мне очень нравится. Надеюсь, зрители и судьи оценят ее высоко»

Петр Гуменник рассказал о работе над новой произвольной программой.

Фигурист тренируется у Вероники Дайнеко в Санкт-Петербурге. Программу для нового сезона ему поставил Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе.

«Мы с Вероникой Анатольевной хотели попробовать поставить программу в немного другом стиле. Решил, что хорошо бы поставить у Даниила Марковича.

Я видел у него интересные и содержательные программы, а также он имеет достаточный опыт работы со сложным контентом. Тамара Николаевна Москвина и Николай Юрьевич Морошкин поддержали этот выбор.

Работа с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной оправдала ожидания, программа мне очень нравится. Ближайшее время буду ее оттачивать, надеюсь, что зрители и судьи оценят ее высоко», — сказал .