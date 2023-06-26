Петр Гуменник: «Работа с Глейхенгаузом и Тутберидзе оправдала ожидания, программа мне очень нравится. Надеюсь, зрители и судьи оценят ее высоко»

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Петр Гуменник Даниил Глейхенгауз Матч ТВ Фигурное катание

Петр Гуменник рассказал о работе над новой произвольной программой.

Фигурист тренируется у Вероники Дайнеко в Санкт-Петербурге. Программу для нового сезона ему поставил Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе. 

«Мы с Вероникой Анатольевной хотели попробовать поставить программу в немного другом стиле. Решил, что хорошо бы поставить у Даниила Марковича.

Я видел у него интересные и содержательные программы, а также он имеет достаточный опыт работы со сложным контентом. Тамара Николаевна Москвина и Николай Юрьевич Морошкин поддержали этот выбор.

Работа с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной оправдала ожидания, программа мне очень нравится. Ближайшее время буду ее оттачивать, надеюсь, что зрители и судьи оценят ее высоко», — сказал Гуменник.

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7 комментариев

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MockingBird
Надеюсь, Петя не обидится 🙈 что я здесь напишу... но на спортсе сегодня не нашлось темы для поздравления с 82-летием Тамары Николаевны Москвиной... 👀

Тамара Николаевна, с Днём рождения! Сил вам, бодрости, крепкого здоровья и долгих лет! Огромное спасибо и низкий поклон за наше могучее парное, и не только!🌷
+12
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+12
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Olga.t
Очень надеюсь, что поставили драйвовую программу.
+11
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ДИОНИС
Ну и прекрасно! Ждём Петра на льду с новой программой!
+7
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Светлана Менова
Что нравится - это очень хорошо.
+5
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+5
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Tatiana Klm
Ответ MockingBird
Надеюсь, Петя не обидится 🙈 что я здесь напишу... но на спортсе сегодня не нашлось темы для поздравления с 82-летием Тамары Николаевны Москвиной... 👀 Тамара Николаевна, с Днём рождения! Сил вам, бодрости, крепкого здоровья и долгих лет! Огромное спасибо и низкий поклон за наше могучее парное, и не только!🌷
Это вообще позорище, что не поздравили выдающегося тренера. Зато устроили обзвонил целый день.
Присоединяюсь к поздравлениям ТН! Желаю еще много лет успешной, счастливой и плодотворной жизни! Обожаю, уважаю!
+1
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Светлана Романова
Даже не сомневайся,под триста и за триста баллов наши судьи накидают обязательно.
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Маргарита В Сафронова
Пӗтр может выкатать любую тему. Удачи!
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