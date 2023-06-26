Петр Гуменник: «Работа с Глейхенгаузом и Тутберидзе оправдала ожидания, программа мне очень нравится. Надеюсь, зрители и судьи оценят ее высоко»
Петр Гуменник рассказал о работе над новой произвольной программой.
Фигурист тренируется у Вероники Дайнеко в Санкт-Петербурге. Программу для нового сезона ему поставил Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе.
«Мы с Вероникой Анатольевной хотели попробовать поставить программу в немного другом стиле. Решил, что хорошо бы поставить у Даниила Марковича.
Я видел у него интересные и содержательные программы, а также он имеет достаточный опыт работы со сложным контентом. Тамара Николаевна Москвина и Николай Юрьевич Морошкин поддержали этот выбор.
Работа с Даниилом Марковичем и Этери Георгиевной оправдала ожидания, программа мне очень нравится. Ближайшее время буду ее оттачивать, надеюсь, что зрители и судьи оценят ее высоко», — сказал Гуменник.
Тамара Николаевна, с Днём рождения! Сил вам, бодрости, крепкого здоровья и долгих лет! Огромное спасибо и низкий поклон за наше могучее парное, и не только!🌷
Присоединяюсь к поздравлениям ТН! Желаю еще много лет успешной, счастливой и плодотворной жизни! Обожаю, уважаю!