«Рад тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» Галлямов опубликовал видео с Москвиной и поздравил ее с днем рождения

Александр Галлямов поздравил с днем рождения Тамару Москвину.

26 июня заслуженному тренеру России исполнилось 82 года.

«Сегодня день рождения у замечательной Тамары Николаевны!

Очень рад, что выпал такой шанс тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» – написал .

Фигурист также опубликовал видео с тренером со льда.