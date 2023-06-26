«Рад тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» Галлямов опубликовал видео с Москвиной и поздравил ее с днем рождения
Александр Галлямов поздравил с днем рождения Тамару Москвину.
26 июня заслуженному тренеру России исполнилось 82 года.
«Сегодня день рождения у замечательной Тамары Николаевны!
Очень рад, что выпал такой шанс тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» – написал Галлямов.
Фигурист также опубликовал видео с тренером со льда.
Удачи ей и её ученикам! И долгих лет жизни!
Желаю Вам крепкого здоровья, талантливых и хороших учеников, отличных результатов и радуйте нас своим присутствием на льду. Удачи, уважаемая и любимая Тамара Николаевна, самый спокойный и добрый человек в мире фигурки.❤️
Великий тренер, мудрая женщина! Гордость нашей страны!Спасибо за всех ваших учеников! Здоровья и счастья!
С днем рождения великого тренера Тамару Николаевну.
Счастя и радости в жизни и в спорте.
Крепкого здоровья,сил и вдохновения