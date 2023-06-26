«Рад тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» Галлямов опубликовал видео с Москвиной и поздравил ее с днем рождения

Теги Тамара Москвина сборная России пары Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов поздравил с днем рождения Тамару Москвину.

26 июня заслуженному тренеру России исполнилось 82 года. 

«Сегодня день рождения у замечательной Тамары Николаевны! 

Очень рад, что выпал такой шанс тренироваться под руководством настоящего мэтра фигурного катания!» – написал Галлямов

Фигурист также опубликовал видео с тренером со льда. 

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17 комментариев

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Адриана
Ну наконец-то, день к концу подходит, а Sports только сейчас ( лучше поздно, чем никогда) сообщил о дне рождении Тамары Николаевны. С днём рождения, великий тренер! Здоровья Вам крепкого, оставайтесь в строю и радуйте нас победами Ваших воспитанников .💐
+25
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Toplady
С днём рождения, Тамара Николаевна, здоровья на долгие годы
+14
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Е...С
Тамара Николаевна, с днём рождения! Здоровья и побольше радостных моментов с Вашими спортсменами.
+12
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Tatiana Klm
В конце дня… но очень хорошо, что вспомнили! С днём рождения, великая, уважаемая, любимая, бесконечно молодая ТН! Долгие лета! И если считать возраст по-Вашему - с совершеннолетием!
+12
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Tatiana Klm
Ответ Девочка с севера
Интересно, а БК поздравили? Да, они теперь не её ученики, но элементарную вежливость никто не отменял. Она для них немало сделала.
Уверена, что все ее ученики - и нынешние, и бывшие - ее поздравили. Она по жизни дипломат, со всеми в хороших отношениях.
+8
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+8
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Tatiana Klm
Даже не верится, что ей столько лет! Как она уверенно смотрится на льду, у бортика, в кике. Легенда.
+7
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Kareglazaya
Москвина - главный энерджайзер нашего фигурного катания) Всем бы такого позитивного отношения к жизни, как у неё.
Удачи ей и её ученикам! И долгих лет жизни!
+7
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Додик Аксель
Тамару Николаевну с Днём рождения ! Здоровья, благополучия, радости в работе, творческих успехов и спортивных результатов Вам и вашим ученикам !
+4
0
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Veronika G
Тамару Николаевну с Днём рождения!
+4
0
+4
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Девочка с севера
Интересно, а БК поздравили? Да, они теперь не её ученики, но элементарную вежливость никто не отменял. Она для них немало сделала.
+5
-2
+3
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FS.Nika1
Тамара Николаевна, спасибо за Ваш труд и Вашу любовь к ФК.
Желаю Вам крепкого здоровья, талантливых и хороших учеников, отличных результатов и радуйте нас своим присутствием на льду. Удачи, уважаемая и любимая Тамара Николаевна, самый спокойный и добрый человек в мире фигурки.❤️
+2
0
+2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А Бойкова с Козсловским забыли что у их тренера(пусть и бывшего, но очень многое для них сделавшего) день рождения?
+3
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AllaS
Тамару Николаевну с Днём рождения ! Здравия и долгие лета! В радости и благополучие . Конечно же ещё годы плодотворной работы , чемпионов в ФК.🌞💥💐
+1
-1
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Natali D
Поздравляем!
Великий тренер, мудрая женщина! Гордость нашей страны!Спасибо за всех ваших учеников! Здоровья и счастья!
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Lapo Elkann
Спортс проснулся.
С днем рождения великого тренера Тамару Николаевну.
Счастя и радости в жизни и в спорте.
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Irina037
Великую Тамару Николаевну с днём рождения!
Крепкого здоровья,сил и вдохновения
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Verysia
Крепкого здоровья замечательному тренеру и человеку, Тамаре Николаевне!
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