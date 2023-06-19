Мишина и Галлямов работали над новыми программами с хореографом Ксенией Михеевой
Анастасия Мишина и Александр Галлямов работали над программами с хореографом Ксенией Михеевой.
Михеева – хореограф-постановщик, педагог и танцовщица, автор спектаклей, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска».
«С огромным удовольствием поработали с Ксенией Михеевой. Перенести хореографию на лед нам помогли наши любимые тренеры.
Впереди много часов работы над совершенствованием деталей», – написала Анастасия Мишина в соцсети.
6 комментариев