Мишина и Галлямов работали над новыми программами с хореографом Ксенией Михеевой

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов работали над программами с хореографом Ксенией Михеевой.

Михеева – хореограф-постановщик, педагог и танцовщица, автор спектаклей, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». 

«С огромным удовольствием поработали с Ксенией Михеевой. Перенести хореографию на лед нам помогли наши любимые тренеры.

Впереди много часов работы над совершенствованием деталей», – написала Анастасия Мишина в соцсети. 

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6 комментариев

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ccc6srcv2n
Прочитав этот новость, в голову пришла такая мысль «как дожить до открытых прокатов? Быстрей бы!»
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Дарья Куликова
Ну, если и после этого МиГи останутся парой пионеров, то им уже ничего не поможет
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Додик Аксель
Сама Михеева как танцовщица и постановщик современных танцев в современной хореографии очень крутая. Интересно будет увидеть, что она МиГам поставила.
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kate_ko
Ответ Додик Аксель
Сама Михеева как танцовщица и постановщик современных танцев в современной хореографии очень крутая. Интересно будет увидеть, что она МиГам поставила.
хорошо бы, чтобы что-то действительно современное и свежее, мишкам уже давно пора искать свой стиль!
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Большое Путешествие Рузика
Не представляю Настю с хореографией Михеевой. Да и Сашу не особо.
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Додик Аксель
Ответ kate_ko
хорошо бы, чтобы что-то действительно современное и свежее, мишкам уже давно пора искать свой стиль!
Ну вот и посмотрим на что согласилась и дала добро Тамара Николаевна. То, что это будет новое и далёкое от стиля и подачи Москвиной так уж точно.
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