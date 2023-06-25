Александра Бойкова: «Удалось успеть на праздничный салют в честь «Алых парусов». Салют в честь выпускного вечера – самый грандиозный»

Теги пары сборная России Александра Бойкова Фигурное катание

Александра Бойкова рассказала о посещении праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Вчера мне удалось успеть на праздничный салют в честь «Алых парусов»! Было невероятно красиво! Все-таки салют в честь выпускного вечера – самый грандиозный и захватывающий (даже 9 мая не может с ним сравниться).

К сожалению, в свой выпускной год праздника ни у меня, ни у других ребят не случилось из-за пандемии и ее реалий, поэтому я так и не насладилась вживую этим уникальным празднеством.

Да, за два года до моего выпускного мы с Димой (Козловским) смогли посмотреть главную и торжественную часть события – салют и выход фрегата «Россия» в акваторию Невы. Но это было очень давно, и я тогда была маленькая и напуганная количеством народу и сильной давкой.

В этом же году решение посетить «Алые паруса» пришло абсолютно спонтанно. И мне было безумно приятно увидеть часть праздника в компании друзей! Но у меня есть один дельный совет: если вы не выпускник и у вас нет пригласительного билета на концерт, а следовательно и на Дворцовую набережную, то смело поезжайте на Пироговскую набережную или берите экскурсию на крыши.

Почему не стоит приезжать на Горьковскую или Василеостровскую? Потому что по новым правилам все набережные перекрывают не только для машин, но и для людей. Издалека и из-за деревьев вы вряд ли что-то увидите, а вот на Пироговской набережной можно и салютом насладиться, и увидеть, как фрегат готовится войти в акваторию Невы», – написала Бойкова в соцсети. 

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5 комментариев

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Самасебезвезда
Интересно, а зачем спортс ошибки в посте Бойковой исправил? Почему орфография автора не сохранена?
+18
-7
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FS.Nika1
Ответ Самасебезвезда
Интересно, а зачем спортс ошибки в посте Бойковой исправил? Почему орфография автора не сохранена?
Потому что - это другое)
+8
-3
+5
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Lennuci
А где орфография автора? "из-за пандемии и ее реалей" и "как фрегат готовиться войти в акваторию Невы"? Про пунктуацию промолчу.
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<vella>
CПб, конечно, сумел создать для своих выпускников красивый праздник,
Кремль Алым парусам сильно проигрывает.
кстати, помню, как иностранные болельщики, приехавшию в Россию на ЧМ-18, малость прифигели от того, как провожает своих выпускников во взрослую жизнь СПб.
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Додик Аксель
Алые паруса красивый и запоминающийся праздник для выпускников, жителей и гостей Питера. Хороша традиция и прекрасно организована.
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