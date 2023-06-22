Евгения Медведева: «Моя мама в прошлом – мультипликатор. Я выросла на тех мультфильмах, над которыми она работала»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что ее мама работала художником-мультипликатором.

«Моя мама в прошлом – мультипликатор. В «Ну, погоди!» она была ассистентом главного художника, если не ошибаюсь. Когда я была маленькой, она приносила домой целые папки с раскадровками и занималась заливкой цвета.

Помню, что мама настолько много работала, что у нее заболело плечо, даже ходила с повязкой. Заливала левой рукой.

Ей нравилось, она всегда хорошо рисовала. Я выросла на тех мультфильмах, над которыми работала мама.

Водяного из «Летучего корабля» рисовал двоюродный брат моей бабушки. Рисовал с себя в зеркале – портретное сходство можно увидеть. Он сидел в своей каморке, смотрел в зеркало и рисовал раскадровку. И он реально на него похож», – сказала фигуристка в шоу «Гик или не гик». 

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4 комментария

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victoire
заливка в мультипликации - это раскрашивание кадров вручную
+2
0
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Лека-Лека
Теперь понятно откуда чрезмерное, но весьма некачественное увлечение фотошопом.
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Маргарита Михайловна
Почему про папу не рассказала. Он тоже на этой фабрике работал.
0
0
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Ритт
Женя есть в серии Фиксиков про фигурное катание. Там магнитик с ее изображением на холодильнике на кухне Дим Димыча.
0
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