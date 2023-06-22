Медведева о костюме для программы «Мемуары гейши»: «Японцы говорили: вау, это очень круто! И спасибо, что с уважением к культуре»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как возникла идея программы «Мемуары гейши».

«Очень давно посмотрела фильм. Понравился, но не особо вникла. Потом услышала музыку, думаю: «Блин, какая музыка крутая». Йо-Йо Ма в принципе очень крутой композитор, ко многим фильмам писал музыку.

У нас, фигуристов, есть композиторы, которые прямо в душу западают, они входят в золотой список музыки фигурного катания.

Пересмотрела фильм – нравится. Повзрослела, увидела какую-то режиссерскую работу, невероятный сценарий, картинку, все это снималось в Киото. Думаю, надо книжку почитать.

Книгу почитала – надо еще раз фильм пересмотреть. Чередовала-чередовала, и получилось четыре раза. В итоге скатала программу.

Платье к ней шила японка Сатоми Ито. Получился какой-то невероятный костюм, по всем канонам японского кимоно.

Когда я вышла в этом костюме на лед, японцы такие: «Вау, это очень круто!» И все такие: спасибо, что с уважением к культуре, что не опошлили», – сказала Медведева в шоу «Гик или не гик». 

7 комментариев

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Рав. Зильберман
Безграмотная речь…
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victoire
Композиторы в фигурном катании?
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Лека-Лека
Это был не костюм, а кошмар.
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VJM
Йойома, блин, не самый крутой композитор, потому что он виолончелист
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nikolett
Ответ Рав. Зильберман
Безграмотная речь…
Это в беседе с блогером на Ютуб. И тема встречи с Женей там была Аниме. Женя показала себя достойным знатоком этой темы. Так спокойно и непринуждённо рассказывала обо всём. В такой беседе, да ещё на такую, скажем так, всё же молодёжную тему, странно бы было применять речь, которую готовят и используют на экономических форумах, например.)
А Женя удивила. Знаю, что тему Аниме не так уж легко постичь. Одни имена чего стоят. И чтобы их помнить и уметь различать персонажей, которых там тьма, нужна отличная память и умение систематизировать в голове подобную информацию..
А уж тем более делать аналитику в прямом эфире по каждому Аниме, тем более нужен мозг.
Аниме обычно увлекаются умненькие ребятки, учащиеся на отлично даже в обычных школах. Там таки мозги нужны, да. Евгения супер. Умна, чертовка).
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