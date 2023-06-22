Медведева о костюме для программы «Мемуары гейши»: «Японцы говорили: вау, это очень круто! И спасибо, что с уважением к культуре»

Евгения Медведева рассказала, как возникла идея программы «Мемуары гейши».

«Очень давно посмотрела фильм. Понравился, но не особо вникла. Потом услышала музыку, думаю: «Блин, какая музыка крутая». Йо-Йо Ма в принципе очень крутой композитор, ко многим фильмам писал музыку.

У нас, фигуристов, есть композиторы, которые прямо в душу западают, они входят в золотой список музыки фигурного катания.

Пересмотрела фильм – нравится. Повзрослела, увидела какую-то режиссерскую работу, невероятный сценарий, картинку, все это снималось в Киото. Думаю, надо книжку почитать.

Книгу почитала – надо еще раз фильм пересмотреть. Чередовала-чередовала, и получилось четыре раза. В итоге скатала программу.

Платье к ней шила японка Сатоми Ито. Получился какой-то невероятный костюм, по всем канонам японского кимоно.

Когда я вышла в этом костюме на лед, японцы такие: «Вау, это очень круто!» И все такие: спасибо, что с уважением к культуре, что не опошлили», – сказала Медведева в шоу «Гик или не гик».