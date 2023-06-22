Евгения Медведева: «Была в Японии более 15 раз, объездила всю страну. Покупала там немного, больше дарили японские фанаты»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о путешествиях по Японии и подарках от японских фанатов.

«В Японии я была очень много раз, в этом плане мне очень повезло. Была там более 15 раз, объездила, кажется, всю страну.

У меня где-то в заметках есть список японских городов, где я была – в этом списке более 20 городов. Акихабара, Харадзюку, Радио Кайкан, музей Миядзаки, все эти красивые пейзажные храмы, крупные постройки...

На Акихабару ты приходишь – а там здоровый баннер со всякими аниме, есть многоэтажное здание, где можно купить любую фигурку. И ты бегаешь с соплями и слюнями: «Ааааа!»

Покупала я там немного, больше дарили японские фанаты. Практически все, что у меня есть. Просто японские фанаты настолько проникаются тем, что тебе нравится, что начинают закидывать этим всем.

Если тебе понравилась какая-то фигурка – каждый японский фанат считает своим долгом подарить именно ее. Поэтому у тебя штук десять одинаковых лежит. 

Было ли такое, что дарили столько всего, что не влезало в багаж? Вообще всегда. Убирала повторное, что-то раздаривала, что-то оставляла.

Такое огромное количество мягких игрушек не увезешь с собой, даже из Москвы до дома не дотащишь. Они раздаются детишкам, отправляются в детские дома или детские садики, даром не пропадают.

Впервые игрушки на лед начали кидать в 50-х годах именно с целью благотворительности. Игрушки продаются, и вырученные деньги отдаются на благотворительность. Такая традиция есть», – сказала фигуристка в шоу «Гик или не гик». 

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21 комментарий

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Ливия
Япония прекрасная страна, в которой любят и ФК и наших фигуристок.
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Olga.t
Ответ fillette
Свое мнение по поводу ТЩК японцы высказали после их первого взрослого ФГП - "не умеют себя вести. В отличие от Загитовой и Кихиры, которые вели себя по-чемпионски". Для японцев это важно, так что, любить, возможно и любили бы, а вот приглашали ли и уж тем более, давали ли бы им такие же большие контракты, большой вопрос... А уж история с допингом вообще ставит крест на репутации... Так что, может им всем и повезло, можно думать " а ведь могло бы быть"... )
"История с допингом" к ТЩК не имеет никакого отношения.
И в чем выразилось "неумение себя вести", которое так не понравилось японцам?
+7
-3
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Евгения Гринева
Ответ fillette
Свое мнение по поводу ТЩК японцы высказали после их первого взрослого ФГП - "не умеют себя вести. В отличие от Загитовой и Кихиры, которые вели себя по-чемпионски". Для японцев это важно, так что, любить, возможно и любили бы, а вот приглашали ли и уж тем более, давали ли бы им такие же большие контракты, большой вопрос... А уж история с допингом вообще ставит крест на репутации... Так что, может им всем и повезло, можно думать " а ведь могло бы быть"... )
И что же они там нечеловеческого делали?)
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Ритт
Очень жалко поколение ТЩК и следующее за ними, что не только старты у них не состоялись из за пандемии, но и в шоу не могли ездить ни в Японию, ни по Европе. Их любили бы там так же, как Загитову и Медведеву, а может еще больше. А сейчас тем более никуда не позовут, кроме Китая.
А то как Женю любили японские фанаты я помню. И очень рада за неё!
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Ритт
Ответ fillette
Собака там же, где и была ). Недавно как раз фото выкладывала Алина с дачи и всеми собаками ). Мася - холеная, спокойная, ребра не торчат, морда довольная, посмотрите и не переживайте;)).
на даче в Ижевске? А почему не дома у журналиски? Она ведь себе собаку просила. Не нужна стала?
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Илларион
Женя всегда с любовью и уважением говорит о Японии, страна действительно очень интересная!
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Ритт
Ответ Лека-Лека
Для Японии счастьем и почетом было подарить собаку Алине. Она ни словом про породу не обмолвилась.
да ладно не обмолвилась. Сказала, что мечтаю о хатико! Это не акита? не японская собака? Почему не Белого Бима черное ухо просила?
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Оксана Иванова
А фамилию Хиблы Герзмавы запомнить не смогла.
Одна суши в память об Япониии ест, вторая города записывает.
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Olgacher
Невоюозможно нн заметить, как старательно отстмрывают пальто Медведевой, делают вид, будто и не было канадского периода, после чего она растерялась форму
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Ритт
Ответ Лека-Лека
МЖ ярко демонстрировала интерес к чему-то, чтобы ей подарили? В ее стиле - не мытьем, так катаньем.
а другая девочка как собаку выпросила? И где теперь собака? Пока контракты японские были, собака нужна была. А сейчас ни слуху, ни духу. Вот и вся любовь к "хатико"
+12
-12
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