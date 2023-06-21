Премьера документального фильма о Медведевой пройдет в парке Горького в начале июля
Стало известно, когда состоится премьера документального фильма о Евгении Медведевой.
Премьерный показ фильма «Медведева против Медведевой» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.
Фестиваль пройдет с 3 по 9 июля. Дата показа фильма будет уточнена позже.
Евгения Медведева в фильме ужасов о карьере Евгении Медведевой "Травля":
"- Могли бы и предержать! - Чудесная девочка, чудесная!
- Почему ты не отвечаешь на смс? - Пикалки закрыли все! - Мне нужно готовить новое тело... - Мы едем в Канаду! - Мы едем в Японию! - Этэри Гиоргивна, здасьте!"
Фильм противопоказан людям, плохо переносящим вранье, нытье, самовосхваление и кокосовые сливки.