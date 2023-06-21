Премьера документального фильма о Медведевой пройдет в парке Горького в начале июля

Стало известно, когда состоится премьера документального фильма о Евгении Медведевой.

Премьерный показ фильма « против Медведевой» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

Фестиваль пройдет с 3 по 9 июля. Дата показа фильма будет уточнена позже.