Премьера документального фильма о Медведевой пройдет в парке Горького в начале июля

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Стало известно, когда состоится премьера документального фильма о Евгении Медведевой.

Премьерный показ фильма «Медведева против Медведевой» пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.

Фестиваль пройдет с 3 по 9 июля. Дата показа фильма будет уточнена позже.

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5 комментариев

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Velirpa
Медведева против Медведевой, омг, Тоня против всех уже занято.
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ЧеБурашка
Студия МЖ-фильм, совместно с Камиди-клаб, при поддержке ботов-провокаторов представляет:
Евгения Медведева в фильме ужасов о карьере Евгении Медведевой "Травля":
"- Могли бы и предержать! - Чудесная девочка, чудесная!
- Почему ты не отвечаешь на смс? - Пикалки закрыли все! - Мне нужно готовить новое тело... - Мы едем в Канаду! - Мы едем в Японию! - Этэри Гиоргивна, здасьте!"
Фильм противопоказан людям, плохо переносящим вранье, нытье, самовосхваление и кокосовые сливки.
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Lina T.
Ответ Назар Игорь
О какой именно Медведевой? Была прекрасная спортсменка Медведева, стала неудачная любительница фотосессий.
Ну вот одна против другой)
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