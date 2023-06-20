Никита Кацалапов: «Мы с Синициной не делали заявлений о завершении карьеры. Просто второй год катаемся в шоу»
Никита Кацалапов отметил, что они с Викторией Синициной не объявляли о завершении карьеры.
«Заявлений о завершении карьеры мы не делали. Нигде об этом не сказано и не написано. Просто второй год катаемся в шоу.
Очень ждали шоу этим летом. Мы натренированы, мы готовы, мы настроены. В общем, в бой!» – сказал чемпион мира в танцах на льду.
Также он рассказал, как изменились их с Синициной отношения после свадьбы.
«Мы с Викторией после свадьбы теперь реже ругаемся, чем во время наших выступлений в спорте. Само соревновательное чувство заставляет стрессовать, а сейчас мы наслаждаемся тем, что делаем, в полной мере», – добавил фигурист.
Некоторые давно закончили, но до сих пор не объявляли, но и так всё понятно