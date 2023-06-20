Никита Кацалапов: «Мы с Синициной не делали заявлений о завершении карьеры. Просто второй год катаемся в шоу»

Теги сборная России танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина ледовые шоу Фигурное катание

Никита Кацалапов отметил, что они с Викторией Синициной не объявляли о завершении карьеры.

«Заявлений о завершении карьеры мы не делали. Нигде об этом не сказано и не написано. Просто второй год катаемся в шоу.

Очень ждали шоу этим летом. Мы натренированы, мы готовы, мы настроены. В общем, в бой!» – сказал чемпион мира в танцах на льду.

Также он рассказал, как изменились их с Синициной отношения после свадьбы.

«Мы с Викторией после свадьбы теперь реже ругаемся, чем во время наших выступлений в спорте. Само соревновательное чувство заставляет стрессовать, а сейчас мы наслаждаемся тем, что делаем, в полной мере», – добавил фигурист.

5 комментариев

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Shveddka
А потом и третий)))
Некоторые давно закончили, но до сих пор не объявляли, но и так всё понятно
+4
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Додик Аксель
Можно не выступать на соревнованиях, не один год кататься в ледовых шоу и говорить, что мы нигде не заявляли о завершении спортивной карьеры. Но по факту это так и без ваших заявлений.
+3
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Утренняя Аврора
Так вы ушли из большого спорта или вас ждать на соревнованиях? Мы не ушли, но катаемся и будем кататься в шоу. Странно как то.
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-1
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Валерий Петров
По стопам Сотсковой.
0
0
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