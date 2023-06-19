«Шутки про то, что я в образе мужчины, смешными не считаются». Худайбердиева показала фото с выпускного

Фигуристка Елизавета Худайбердиева опубликовала фото с выпускного в вузе.

Чемпионка России в танцах на льду окончила Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» (бывший РГУФКСМиТ).

«Посмотрев на эту фотографию, в какой-то степени с ужасом осознаешь, что целых пять лет назад мы все только поступали в родной университет. Еще страшнее прокручивать, как наши жизни менялись и куда судьба направляла путь каждой из нас.

Спасибо большое нашей Дарье Барановой🖤 Мне очень и очень повезло с вами💞

Ну что?! На последний звонок и выпускной в школе меня не пустили, так что церемонию вручения диплома я не пропущу ни за что! Ну и с РГУФКСМиТ я не прощаюсь, впереди еще столько же лет обучения как минимум 🤣❣️

P.S. Шутки про то, что я в образе мужчины, смешными не считаются 😂», – написала Худайбердиева.

Фото: instagram.com/lkhudaiberdieval