Из соцсетей Худайбердиевой пропали ее фотографии в купальниках из отпуска

Теги сборная России танцы на льду фото Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Из аккаунтов фигуристки Елизаветы Худайбердиевой пропали фотографии из отпуска.

Ранее чемпионка России в танцах выкладывала фото с отдыха на Мальдивских островах. 14 июня она написала: «Фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь».

Сейчас в соцсетях Худайбердиевой остались только фото с двух дней отпуска – остальные фотографии пропали.

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой

Худайбердиева опубликовала фото в купальнике: «Шагаю на завтрак, который проспала»

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15 комментариев

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аноним анонимович
действительно важные новости
+23
0
+23
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Великий Алонсо
Я покакал
+13
-1
+12
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Ритт
Она проработала этот кейс со своим проводником или коучем, и он посоветовал удалить.
+7
0
+7
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Marya Y
Интерпол уже напрягли?
+5
0
+5
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miladoc1
Там было слишком мало купальника 😉😂😂
+3
0
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timber dolphin
папа скозал удоли
+3
-1
+2
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Маргарита В Сафронова
Ну, правда, становится еӗ жаль. Такая изнурӗнность. У меня другие представления о спортивной форме.
+2
0
+2
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Валерий Петров
Держите в курсе🤔
+2
0
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Гектор Печорин
Где твой хиджаб, сестра?
+3
-2
+1
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Jesse Boy
Ответ Великий Алонсо
Я покакал
это, кстати, поинтересней новость будет, как ни крути
+1
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Aleksey Novikov
Артём стащил
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-1
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
По всей видимости коуч(проводник) сказал ей, что эти фотки принадлежать ей, а не она фоткам и порекомендовал удалить эти фотки..
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cupof
Но мы-то успели скопировать.
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мистер бин
Ах, какой компромат пропал. И так мало кому интересна.
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miladoc1
Ответ Gemma157
По всей видимости коуч(проводник) сказал ей, что эти фотки принадлежать ей, а не она фоткам и порекомендовал удалить эти фотки..
Coach, скорее тренер или наставник)
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