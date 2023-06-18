Из соцсетей Худайбердиевой пропали ее фотографии в купальниках из отпуска
Из аккаунтов фигуристки Елизаветы Худайбердиевой пропали фотографии из отпуска.
Ранее чемпионка России в танцах выкладывала фото с отдыха на Мальдивских островах. 14 июня она написала: «Фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь».
Сейчас в соцсетях Худайбердиевой остались только фото с двух дней отпуска – остальные фотографии пропали.
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