Елизавета Худайбердиева: «Фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь»
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вернулись на лед после отпуска.
Об этом фигуристка сообщила в соцсети.
«Этими красивыми кадрами обозначу, что новый сезон начался! А то вдруг думаете, что мы до сих пор «на пляжу»😂
Но фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь 🤩
Полны сил после отпуска, начали подготовку к сборам», – написала чемпионка России в танцах на льду.
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