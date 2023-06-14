Елизавета Худайбердиева: «Фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь»

Теги сборная России танцы на льду Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вернулись на лед после отпуска.

Об этом фигуристка сообщила в соцсети. 

«Этими красивыми кадрами обозначу, что новый сезон начался! А то вдруг думаете, что мы до сих пор «на пляжу»😂

Но фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь 🤩

Полны сил после отпуска, начали подготовку к сборам», – написала чемпионка России в танцах на льду. 

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой

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12 комментариев

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Мурманчанин37
Еще не падала?
+12
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or.om
Цвет волос жуткий
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Наталья Трофимова
Наслаждаться гаданиями, где у Худы заканчиваются или начинаются труселя? Давайте лучше со льда фотки)))
+8
-2
+6
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Katerina Sunny
К сборам надо как-то специально готовиться?
+5
-1
+4
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Anneta28
Как же ей не идет блонд. Дешево стала выглядеть, как торговка с рынка.
+6
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Алё? Алёна
Ответ Katerina Sunny
К сборам надо как-то специально готовиться?
Поесть!
+2
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arisstopane
Ответ Katerina Sunny
К сборам надо как-то специально готовиться?
ну неделька-то без пловов/сациви и ночных клубов не помешает
+1
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мистер бин
Суповой набор
0
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