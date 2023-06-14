Елизавета Худайбердиева: «Фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь»

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин вернулись на лед после отпуска.

Об этом фигуристка сообщила в соцсети.

«Этими красивыми кадрами обозначу, что новый сезон начался! А то вдруг думаете, что мы до сих пор «на пляжу»😂

Но фотографий с отдыха еще много, поймите, простите и наслаждайтесь 🤩

Полны сил после отпуска, начали подготовку к сборам», – написала чемпионка России в танцах на льду.

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