Дюамель о доходах ISU: «Возможно, на российские деньги они проведут потрясающую церемонию награждения для США, Японии и Канады»

Теги сборная России допинг ISU Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Меган Дюамель Камила Валиева Филипп Херш Фигурное катание

Меган Дюамель предложила провести награждение после Олимпиады-2022 на «российские деньги».

В частности, Дюамель ответила на слова американского журналиста Филиппа Херша, который заявил, что «финансовые активы Международного союза конькобежцев (ISU) составляют около 300 миллионов долларов, поэтому убытки в 1 миллион из-за недопуска России являются мелочью и небольшой ценой за то, чтобы оставаться на высоком моральном уровне».

«Возможно, на этот 1 миллион российских денег они смогут провести потрясающую церемонию награждения для фигуристов из США, Японии и Канады, упустившим свой олимпийский момент из-за российского обмана», – ответила олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия победила в командном турнире по фигурному катанию, США заняли 2-е место, Япония – 3-е, Канада – 4-е. Награждение так и не состоялась из-за начала допинг-расследования в отношении россиянки Камилы Валиевой.

Меган Дюамель не только ворчит на Валиеву с Тутберидзе. Она ценит Туктика, пары Москвиной и продвигает классные реформы

Везде пишут, что мировая фигурка нищает из-за отстранения России. Не ведитесь, это совсем не так

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17 комментариев

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Mion
Безотносительно того, что она говорит про Россию, очень неприятная мадам. Интересно, она в жизни такая же или весь негатив сливает в твиттер?)
+15
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Александра Спортова
Меган, убыток - это когда денег стало меньше))) нельзя потратить миллион, которого не существует 😂
+15
0
+15
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Caerly
Меган напоминает Новодворскую. Отвратительный персонаж от и до как личность.
+21
-9
+12
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Max9999
занявшие 4- е место могут бесплатно пожевать говна.
+11
-2
+9
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Анастасия Лукьянова
Ответ Caerly
Меган напоминает Новодворскую. Отвратительный персонаж от и до как личность.
Просьба не оскорблять такими сравнениями Валерию Ильиничну)
+11
-3
+8
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Александра Волкова
«да ты, холоп, не уймешься?»(с)
+5
-1
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justbored
"Высокий моральный уровень" ))
+4
0
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Eclair77
Меган, как обычно, пытается троллить, и, как всегда, неуклюже )))
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Nikolay Kozlov
Что она несёт?
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Анна Беляева
Ответ Mion
Безотносительно того, что она говорит про Россию, очень неприятная мадам. Интересно, она в жизни такая же или весь негатив сливает в твиттер?)
Как вы думаете, большая часть комментаторов спортса такие же специфические в жизни (это при том, что на спортсе какая-никакая а фильтрация есть, в каком-нибудьфк-чатике совершенно оторванные бывают комментарии)? Думаю, вполне обычные, даже милые люди. Вот и она, скорее всего, из большинства. Люди легки на гадости, когда понимают, что извиняться или быть наказанным за них не придется. В плюс ей можно поставить то, что она хотя бы не прячется за маской в виде ника. От своего лица несет "прелесть"
+4
-2
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Олег910
А где логика? Российских денег нет, а она хочет на них провести церемонию награждения? Как это работает в ее голове?
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varick
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спортсру, а зачем вы в заголовок присунули какую-то отсебятину, меняющую смысл сказанного упоротой канадкой?
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Алексей Токарев
Старенькая уже стала.
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Туц
Меган такая злобная ей только дай накинуть на Россиян, но обиднее всего что конкретно сейчас повод у нее есть, Ками всех подставила и сама дала повод таким вот насмехаться над нами
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Олег Кузнецов
Ответ Caerly
Меган напоминает Новодворскую. Отвратительный персонаж от и до как личность.
Готова ли Дюамель так смело высказываться по поводу допинговых нарушений спортсменов США, коих тоже очень и очень много.
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Оле-Лукойе
Ответ Eclair77
Меган, как обычно, пытается троллить, и, как всегда, неуклюже )))
Так неуклюже, что даже сразу непонятно, что она троллит: на какой миллион проведут церемонию, если суть как раз в том, что миллиона нет.
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