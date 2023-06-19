Дюамель о доходах ISU: «Возможно, на российские деньги они проведут потрясающую церемонию награждения для США, Японии и Канады»

Меган Дюамель предложила провести награждение после Олимпиады-2022 на «российские деньги».

В частности, Дюамель ответила на слова американского журналиста Филиппа Херша, который заявил, что «финансовые активы Международного союза конькобежцев (ISU) составляют около 300 миллионов долларов, поэтому убытки в 1 миллион из-за недопуска России являются мелочью и небольшой ценой за то, чтобы оставаться на высоком моральном уровне».

«Возможно, на этот 1 миллион российских денег они смогут провести потрясающую церемонию награждения для фигуристов из США, Японии и Канады, упустившим свой олимпийский момент из-за российского обмана», – ответила олимпийская чемпионка 2018 года, бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия победила в командном турнире по фигурному катанию, США заняли 2-е место, Япония – 3-е, Канада – 4-е. Награждение так и не состоялась из-за начала допинг-расследования в отношении россиянки Камилы Валиевой.

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