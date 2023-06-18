Гончаренко о переходе Ефимовой в США: «В этом нет никакого криминала. Все эти перелеты и перемещения – ради спорта и результата»

Инна Гончаренко высказалась о переходе фигуристки Алисы Ефимовой в сборную США.

встанет в пару с американцем Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она каталась с Рубеном Бломмартом и представляла Германию, а ранее также выступала за Россию и Финляндию.

– Эти перемещения зависит от того, что она меняет партнера. В этом нет никакого криминала. Парное катание – вид спорта, где выступают два человека, ради этого совершаются эти перемещения и телодвижения.

Очень сложно подобрать партнера, с которым добьешься успеха. Спортсмен хочет соревноваться и выступать, не вижу в этом ничего страшного. Это непросто и тяжело, но все эти перелеты и перемещения ради спорта и результата. Если партнер есть там, то она туда и едет.

– Почему нельзя было найти партнера в Германии или России?

– В России, конечно, можно найти себе партнера. Страна большая, школ много. Гораздо больше, чем в Германии или Финляндии.

Но это все индивидуально, много фигуристов, а тот, который нужен, нашелся в США. Это очень сложно для нее самой, но есть желание продолжать, посмотрим, чем это закончится, – сказала тренер.