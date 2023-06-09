Тутберидзе, Синицина и Кацалапов, Квителашвили, Морозов присутствуют на свадьбе Глейхенгауза

Теги светская хроника Этери Тутберидзе Морис Квителашвили Даниил Глейхенгауз Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Этери Тутберидзе стала гостьей свадьбы Даниила Глейхенгауза.

Видео с Тутберидзе появилось в аккаунте свадебного агентства DSoul.

Также на свадебной церемонии присутствуют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Морис Квителашвили, Владимир Морозов, олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, родители Щербаковой. 

Супругой Глейхенгауза стала журналистка Первого канала Ольга Паутова.

17 комментариев

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Veronika spuria
Щербакова такая юная девушка! Нравится мне её стиль в одежде, современно и со вкусом!
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Whiskey cat
Ох, какие все красивые! Алина шик!
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Оле-Лукойе
Платье у "свахи" Алины изумительной красоты, цвет потрясающий.
Совет да любовь молодым!
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Маргарита В Сафронова
А эта свадьба, свадьба
Пела и плясала!
И крылья эту свадьбу вдаль несли!
И места этой свадьбе было мало,
И мало было неба и земли! Счастья вам, Даниил и Ольга!
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Ливия
Вика прекрасна. Какая же красавица!
Платье ей очень идет.
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kate_ko
Ответ Syndycate
Что там делают родители Щербаковой?🤣 Но вопрос конечно риторический)
извините великодушно, что вас забыли спросить молодожены, кого им пригласить на свадьбу))
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Sobachkin
А Анна без родителей не ходит? Бояться, что напьётся?
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Додик Аксель
А где-то свадьба, свадьба, свадьба пела и пляса... Красиво, на природе, на свежем воздухе.
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Верю-не верю
Хроники пикирующего бомбардировщика - это я про Тутберидзе
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ЮИ
Сначала перепись присутствующих, а потом глубокий анализ от журналистов: построение диаграмм, таблиц... И далеко идущие выводы 🤩
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Анна Беляева
Ответ Маргарита Михайловна
На Тутберидзе лица нет.
Все у нее нормально с лицом. И судя по пиджаку Аксенова на ней, с жизнью - тоже.
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