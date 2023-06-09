Тутберидзе, Синицина и Кацалапов, Квителашвили, Морозов присутствуют на свадьбе Глейхенгауза

Этери Тутберидзе стала гостьей свадьбы Даниила Глейхенгауза.

Видео с появилось в аккаунте свадебного агентства DSoul.

Также на свадебной церемонии присутствуют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, , Владимир Морозов, олимпийские чемпионки и , родители Щербаковой.

Супругой Глейхенгауза стала журналистка Первого канала Ольга Паутова.