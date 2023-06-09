Тутберидзе, Синицина и Кацалапов, Квителашвили, Морозов присутствуют на свадьбе Глейхенгауза
Этери Тутберидзе стала гостьей свадьбы Даниила Глейхенгауза.
Видео с Тутберидзе появилось в аккаунте свадебного агентства DSoul.
Также на свадебной церемонии присутствуют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Морис Квителашвили, Владимир Морозов, олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, родители Щербаковой.
Супругой Глейхенгауза стала журналистка Первого канала Ольга Паутова.
Совет да любовь молодым!
Пела и плясала!
И крылья эту свадьбу вдаль несли!
И места этой свадьбе было мало,
И мало было неба и земли! Счастья вам, Даниил и Ольга!
Платье ей очень идет.