Авербух об отсутствии Щербаковой и Трусовой в команде: «С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Слуцкая»

Теги Ирина Слуцкая Илья Авербух чемпионат России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Серия Гран-при России Фигурное катание

Авербух объяснил непопадание Щербаковой и Трусовой в состав сборной России на новый сезон.

Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой и Александры Трусовой не оказалось в основном составе.

«Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова, соответственно, участвовала на нескольких этапах [Гран‑при России], показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России.

Если девочки наберут хорошую форму, будут кататься, то все будут счастливы видеть их в составе. Но сборная формируется по единому правилу, которое действует для всех фигуристов.

Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая?» – сказал хореограф Илья Авербух.

12 комментариев

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Oleandra
А почему только Трусова и Щербакова? а спросить про Коляду и Кондратюка?
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Ливия
СК, Аня, Саша не в сборной.
Значит решила федра включить только тех, кто соревновался на ЧР в прошлом сезоне.
Трагедии нет - будут Аня и Саша соревноваться, их включат в состав сборной.
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I. Bryzgalov
Всё правильно.
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papadok
Без сарказма, без злорадства, просто интересно - кому сейчас реально нужна эта сборная? Отношение к российским соревнованиям в прошлом году продемонстрировала та же Трусова. Есть шоу для заработка, а международные соревнования пока не светят нам.
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Светлана Романова
Ответ Oleandra
А почему только Трусова и Щербакова? а спросить про Коляду и Кондратюка?
Да интересно,как бы Авербух выкрутился.Он хоть бы рассказал ставятся ли программы Коляде,ведь Миша в его шоу катается.
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Додик Аксель
В составе сборной участники соревнований, которые успешно на них выступали. И понятное дело, что среди них нет участников ледовых шоу.
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Whiskey cat
Пошел обзвон оперативно...
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anyen
Ответ Oleandra
А почему только Трусова и Щербакова? а спросить про Коляду и Кондратюка?
А комментарий про них отдельной новостью пустят, как обычно.
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TheWitcher
Ответ Ливия
СК, Аня, Саша не в сборной. Значит решила федра включить только тех, кто соревновался на ЧР в прошлом сезоне. Трагедии нет - будут Аня и Саша соревноваться, их включат в состав сборной.
Для Ани — ОЧ, ЧМ и 3 ЧР — точно никакой трагедии нет.
А сборной пока негде себя проявлять, ведь международки для нас нет. И вот это трагедия. Много шума из ничего по поводу того, кто в составе, а кто вне его.
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Поговорим
Трусова заняла третье и второе места, призовые между прочим, надо же, это теперь однозначно плохо, правдоруб - это ведь раньше было не про Авербуха, формулировка всё-таки имеет значение, когда речь идёт о заслуженной фигуристке и о российских соревнованиях, которым изо всех сил пытаются придать статусности.
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Oleandra
Ответ Светлана Романова
Да интересно,как бы Авербух выкрутился.Он хоть бы рассказал ставятся ли программы Коляде,ведь Миша в его шоу катается.
он может и Кондратюку ставить будет..
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