Авербух об отсутствии Щербаковой и Трусовой в команде: «С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Слуцкая»

Авербух объяснил непопадание Щербаковой и Трусовой в состав сборной России на новый сезон.

Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой и Александры Трусовой не оказалось в основном составе.

«Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова, соответственно, участвовала на нескольких этапах [Гран‑при России], показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России.

Если девочки наберут хорошую форму, будут кататься, то все будут счастливы видеть их в составе. Но сборная формируется по единому правилу, которое действует для всех фигуристов.

Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая?» – сказал хореограф Илья Авербух.