Авербух об отсутствии Щербаковой и Трусовой в команде: «С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Слуцкая»
Авербух объяснил непопадание Щербаковой и Трусовой в состав сборной России на новый сезон.
Ранее Министерство спорта России представило списки кандидатов в национальную команду по фигурному катанию. Анны Щербаковой и Александры Трусовой не оказалось в основном составе.
«Состав сборной формируется по результатам прошлого сезона. И в прошлом сезоне Аня Щербакова вообще не выступала, а Саша Трусова, соответственно, участвовала на нескольких этапах [Гран‑при России], показав плохой результат, и не выступала на чемпионате России.
Если девочки наберут хорошую форму, будут кататься, то все будут счастливы видеть их в составе. Но сборная формируется по единому правилу, которое действует для всех фигуристов.
Если человек пропускает соревнования, то не попадает в сборную. С таким же успехом можно спросить, почему в сборную не попала великая Ирина Слуцкая?» – сказал хореограф Илья Авербух.
Значит решила федра включить только тех, кто соревновался на ЧР в прошлом сезоне.
Трагедии нет - будут Аня и Саша соревноваться, их включат в состав сборной.
А сборной пока негде себя проявлять, ведь международки для нас нет. И вот это трагедия. Много шума из ничего по поводу того, кто в составе, а кто вне его.